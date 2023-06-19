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國中狼師溫馨接送「被霸凌女學生」　她告訴自己：這叫以身相許

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲北市某國中遭爆狼師溫馨接送「被霸凌女學生」染指得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

文／中央社

1名網友在臉書發文表示，台北市1所國中男老師10多年前染指國3女學生，至今仍在校園任教。台北市教育局表示，已要求學校嚴正處理，校方今天召開性平會決議受理，啟動調查。

台版Me Too運動持續發酵。1名自稱大安區某國中校友的網友在臉書發文表示，母校藏著1名應被起底的男老師10幾年，且這名狼師至今仍在學校裡任教，所以他認為是時候該讓所有校友、家長及學生得知此事。

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網友指出，涉案教師是英文科老師，在案發時已有妻小，卻在擔任3年級班導時，假裝溫馨接送被霸凌的女學生，進一步染指女學生得逞，還叫女學生要保密、刪訊息，「女孩只好告訴自己，這叫做以身相許，報答老師恩情」。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，這所學校獲悉此事後已進行校安通報，並依法主動提出公益檢舉，教育局同時啟動學安緊急應變小組到校協助督導，要求學校嚴正處理。

教育局指出，校方今天召開性別平等教育委員會議，決議受理此案，將組成調查小組進行調查，要求涉案教師於調查期間暫不到校，避免接觸學生。

教育局表示，在學校網頁性別平等專區，設有校園性別事件收件單位聯繫電話及信箱，提供需要人員提出申請，呼籲相關當事人勇於舉發，將全力給予保護與支持，並以最嚴謹的態度保護當事人隱私。

教育局強調，將持續要求學校加強學校師生性平教育及身體自主權觀念，並督導學校任用或進用專、兼職人員前，先依性平法規定執行查閱，以防堵不適任者進入校園服務。

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