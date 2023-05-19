　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「鐵達尼號3D影像」首度公開　新技術可望解答船難之謎

▲▼111年前沉入大西洋底的鐵達尼號全船3D圖像近日問世，料將有助釐清這起重大船難事發經過。（圖／翻攝自推特／AtlanticProds）

▲111年前沉入大西洋底的鐵達尼號全船3D圖像近日問世，料將有助釐清這起重大船難事發經過。（圖／翻攝自推特／AtlanticProds）

文／中央社

全球最知名沉船「鐵達尼號」靜靜躺在3800公尺深的大西洋底，迄今已有111年。如今利用深海測繪技術製成的全船3D圖像終於問世，料將有助釐清1912年的重大船難事發經過。

從英國南安普敦（Southampton）首航的鐵達尼號（Titanic）原定開往美國紐約，途中卻疑似撞上冰山，造成逾1500人罹難。

鐵達尼號專家史蒂芬生（Parks Stephenson）告訴英國廣播公司新聞網（BBC News）：「目前仍有諸多跟這艘船相關的問題、一些基本問題，仍待解答。」

他表示，3D影像是「將鐵達尼號故事導向實證基礎研究、而非推測的重要第一步」。

最新的掃瞄影像補捉到完整殘骸，揭露鐵達尼號全貌。殘骸可分成兩個部分，船頭和船尾相隔約800公尺。破損船身周圍遍布許多碎片與雜物。

深海測繪公司麥哲倫公司（Magellan Ltd.）於2022年夏季開始進行這項掃瞄工作，並由大西洋製作（Atlantic Productions）將相關計畫拍攝成紀錄片。

搭乘專門船隻的一個團隊遙控潛水艇，耗費逾200小時測量殘骸的長度和寬度，並從各個角度拍攝70多萬張照片，以重建鐵達尼號的完整3D影像。

麥哲倫公司的塞佛特（Gerhard Seiffert）負責領導這項計畫。他說，這是他參與過最大的水下掃描計畫。

他解釋：「鐵達尼號的深度接近4000公尺，意味這將構成重大挑戰，現場會有海流，而且我們不可以碰觸任何殘骸，以免造成破壞。」

「另一項挑戰是，每一平方公分都要測繪，包括平淡無奇的部分，例如碎片區的泥土，但我們需要這些，來填補所有值得關注部分之間的空白。」

這項掃瞄工作不僅呈現出船身規模，也讓人發現微小細節，例如其中一個螺旋槳上的序號。

嚴重鏽蝕的船頭，即使沉入海底逾百年，仍可立即辨識出來。甲板上有個大洞，讓人得以瞥見郵輪原有的主樓梯已不復存在。

至於船尾，已變成一堆凌亂的金屬，這個部分在船沉入海底時坍塌。

周圍的碎片區則物品四散，包括來自船上的華麗金屬製品、雕像，還沒開過的香檳酒瓶，以及諸如數十雙鞋子等個人物品。

研究鐵達尼號多年的史蒂芬生表示，第一次看到3D影像時，讓他又驚又喜。

「這呈現出絕對無法從潛水艇上看到的沉船景像，而且可以看到整艘船，既有細節也有遠景。沉船的真實狀態現在就呈現在你眼前。」

他表示，針對3D影像的研究，或許可為1912年決定鐵達尼號命運的那個夜晚提供新觀點。

「我們真的不了解撞擊冰山的實際情況，甚至不知道鐵達尼號是否像所有電影演的那樣，在右舷發生碰撞，它也可能是在冰山上擱淺。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／大爆發狂轟37分！　金塊西冠決賽2連勝湖人
快訊／南太平洋羅雅提群島規模7.7強震！　發布海嘯警報
快訊／國台辦宣布：開放台灣旅遊團赴大陸旅遊
身旁一票人確診！　苦主「遇2難題」崩潰
快訊／兇猛雷雨胞往中部移動了！　雨彈轟2縣市1小時
新竹雷雨炸裂！國道追撞　2人夾困車內慘死
最強老爸！早餐吃一半「汽車衝進來」急拉兒跳開
快訊／驚人雷雨狂轟！6縣市豪雨特報　1縣市炸到「紅通通」
26歲女墜樓亡　民眾驚爆「是選秀歌手女友」！
快訊／土城嚴重車禍！　騎士卡轎車底無心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南太平洋羅雅提群島規模7.7強震！　發布海嘯警報

換20多名醫生都找不到　女眼睛「離奇卡石頭54年」終於被取出！

火山灰噴出！墨西哥22城鎮學校關閉　10萬學生受影響

南韓尹錫悅受邀出席廣島G7峰會　依序展開日韓、美日韓會談

若台海爆發衝突　美國智庫：僅澳洲、日本、新加坡有能力支援美軍

百年最大洪災！義大利北部「280起山崩」至少13死　空拍慘況曝

G7峰會「為何今年多8國」？　BBC曝抗衡中俄議程很棘手

美國準備「給烏克蘭F-16戰機」　已向盟國發出重要訊號

G7廣島峰會開幕！　領袖首度共訪「原爆資料館」

她突收過世4年母「母親節快樂」簡訊　真相背後藏催淚洋蔥

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

性愛片外流再爆「多人榨汁」　官兵裸上身超嗨...八軍團說話了

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

快訊／南太平洋羅雅提群島規模7.7強震！　發布海嘯警報

換20多名醫生都找不到　女眼睛「離奇卡石頭54年」終於被取出！

火山灰噴出！墨西哥22城鎮學校關閉　10萬學生受影響

南韓尹錫悅受邀出席廣島G7峰會　依序展開日韓、美日韓會談

若台海爆發衝突　美國智庫：僅澳洲、日本、新加坡有能力支援美軍

百年最大洪災！義大利北部「280起山崩」至少13死　空拍慘況曝

G7峰會「為何今年多8國」？　BBC曝抗衡中俄議程很棘手

美國準備「給烏克蘭F-16戰機」　已向盟國發出重要訊號

G7廣島峰會開幕！　領袖首度共訪「原爆資料館」

她突收過世4年母「母親節快樂」簡訊　真相背後藏催淚洋蔥

四技二專甄選入學今起報名　123所大專參加「提供4.3萬名額」

「毛茸茸奇異果」黏機車手把上　女騎士趕不走苦笑：可以借過嗎？

巧合嗎？柯文哲淡水辦520記者會　蔡英文13年前也從這出發

他怨75%機率下雨「卻出太陽」　被笑無知！真相臉腫了

女同志和伴侶吵架！他誆「幫改運」拐住處性侵　淫神棍下場慘了

洗澡不用催！爸喊「5個字」　牠超自動進浴室乖等搓屁屁

跟進滴妹腳步　Toyz手搖飲新北第一店選址曝光

快訊／藍箭射手莫瑞大爆發狂轟37分　金塊西冠決賽2連勝湖人

快訊／南太平洋羅雅提群島規模7.7強震！　發布海嘯警報

疫情大反撲！醫點出「2癥結點」殺傷力極大　急勸1族群待在家

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

國際熱門新聞

女網紅失蹤3周　陳屍路邊「身旁6具屍體」

女遭性侵當下自衛「殺害男人」遭判6年徒刑

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

吃半顆威而鋼送命！他全裸陳屍情趣旅館　賣淫妹落跑

指甲突然出現一條線　女意外被美甲師救命

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

AI取代一切工作　馬斯克建議孩子做2件事

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

人妻拒絕離婚　趁丈夫睡覺「剁下命根」

英國前首相秀台灣國旗　「用盡全力挺台」

英國女王國葬帳單出爐　62億元全民買單

沃爾瑪財報佳、AI帶旺科技股　美股收高115點

她看牙遭醫師「掏生殖器」抵臉頰！

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

更多熱門

相關新聞

古書店常有詛咒之書！首本跟鐵達尼沈沒

古書店常有詛咒之書！首本跟鐵達尼沈沒

因此，那本書再次上船回倫敦，之後被拿去拍賣，價格非常慘⋯⋯買家是美國人，名叫加百列・威爾斯（Gabriel Wells）。這次那本書錯過了原本要載運的船，於是被託付給一艘進行首航的豪華輪船，鐵達尼號，至今依然長眠海底。慘劇還沒結束，那本書沉入海底之後幾個星期⋯⋯

開門見「裸體鐵達尼號」　外送員嚇跑：變態

開門見「裸體鐵達尼號」　外送員嚇跑：變態

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

李奧納多受夠被講只交25歲以下

李奧納多受夠被講只交25歲以下

李奧納多差點從《鐵達尼號》下船

李奧納多差點從《鐵達尼號》下船

關鍵字：

鐵達尼號

讀者迴響

熱門新聞

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

家屬翻遺書冷語：幼稚，寫給誰看

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

快訊／小琉球2潛客失聯整夜！海巡今早尋獲已雙亡

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面