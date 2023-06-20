一戀愛就眼瞎！4星座傻妹「都遇到渣男」　雙魚女超好哄

▲你也是戀愛腦瘋狂陷入，遇到渣男而不自知嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

感情路上每個人都希望能找到與自己契合的另一半，相知相惜牽手走一輩子，雖說「對的人」難找，有的人在摔得一身傷後學到經驗，但也有人每每面對愛情就智商驟降，分不清真假。《搜狐網》星座專欄即分享4星座傻妹「挑男人眼光很差」，碰到的全是渣男，奉勸被點名戀愛腦的星座，千萬要擦亮眼睛看清楚。

具有「吸渣體質」4大星座女，挑男人眼光太差常傷到自己：

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1.牡羊座

牡羊女沒什麼防備心，只要遇到對她主動、熱情，很容易就被吸引，再加上若對方顏值不低，可說是秒淪陷，一遇不錯對象就容易腦衝「急著確定關係」，甚至沒進一步了解對方真正的為人。敢愛敢恨的牡羊女能快速確定一段關係，也能狠下心來分手，一旦發現對方不愛自己，或一直都在欺騙自己，會毫不猶豫地離開，能接受自己被騙，也能承擔後果，絕不給對方再傷害自己的機會。

2.雙魚座

小公主類型的雙魚女善良、心軟、天生浪漫且富有幻想，喜歡沉浸在自己的世界裡，對於愛情，有一點好感就衝動確定關係，愛意總是來得洶湧澎湃，也因此容易遇到渣男。愛幻想又愛腦補的雙魚女，喜歡的其實是「自己想像中的那個人」因而忽略對方的真面目。此外，她們耳根子很軟，即使對方犯了錯，只要肯認錯又懂哄，就會含淚原諒，又給對方再次傷害自己的權利，完全是傻白甜、戀愛腦，看得旁人心疼又無解。

▲雙魚女耳根子很軟，只要對方認錯又懂哄，就會心軟原諒。（示意圖／記者黃克翔攝）

3.天秤座

容易遇到渣男主因在於天秤女是「外貌協會」，天生愛好美好事物，對於長得帥、身材好，又懂得打扮自己的男生毫無抵抗力，心想長得帥人品肯定好，能完全忽略人品。在她們眼裡，自己所選的男人都是最優秀的，身邊朋友的勸說都是忌妒，有時即使心裡有所懷疑，還會替自己洗腦，幾句甜言蜜語就會天真認為對方真的愛自己，最後一次一次的原諒，又一次又一次的被傷。

4.金牛座

金牛女對感情比較慎重，慢熱的她們不會輕易開啟一段戀情，也從不會主動表達對男生的好感，因此感情經歷相對較少，很多談一次戀愛就結婚，使得無法明辨對方的話是真是假。在挑選對象時，對物質條件、家庭背景、職業收入等都不在意，只要對她「好」，會講些花言巧語哄騙，就能讓她們心甘情願地奉獻，但付出越多越不被珍惜，甚至會把她們的努力當作理所當然，當有一天不再付出時甚至會被指責。