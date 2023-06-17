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下半年結婚運旺　4星座能遇正緣

▲▼情侶,交往,曖昧,渣男,渣女,劈腿,出軌,小三。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲4星座下半年遇到正緣機會大。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

生活中心／綜合報導

2023年邁入下半年，12星座感情運勢如何呢？根據《科技紫微網》指出，4星座幸福主場即將到來，不僅有機會遇到正緣順利脫單，還可能步入婚姻。

牡羊座

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進入下半年，受到金星逆行的影響，你的感情生活會發生一些重要的關係轉變或決定，你會獲得不錯的社交機會，在社交活動中結識更多人，包括你未來的交往對象。在接下來這段關係裡，你將得到對方很深的認可，這讓你感覺很好，甚至有閃婚的衝動。

戀愛中的人，能夠與情人產生情感共鳴，比以前更加理解對方的需求和感受。情到濃時，正是結婚好時機。對不少牡羊來說，下半年會有很多與舊愛復合的機會。不過如果你已經有伴侶，舊愛重逢可不是好事，最好刻意避開三角戀，否則結婚運可能秒變分手運。

雙子座

進入下半年，周圍發生的一些事將會對你有所啟發，讓你更清楚地瞭解自己對愛情的需求和渴望。尤其8月過後，一系列行星將陸續進入雙子座的兩性關係宮位，這給你帶來許多愛情的契機。即使你仍嚮往自由和獨立，卻也渴望有一段穩固而深刻的感情。  戀愛中的人可能會發生感情危機。但也正是在這段時間裡，你們能夠更加坦誠地與對方分享內心的想法和感受，建立深層的情感聯繫，甚至可能建立更穩定持久的關係，成為你們完美的結婚契機。

處女座

土星下半年都蟄伏在你的婚姻宮，這會為你帶來結婚方面的壓力。單身者會受到更多的人幫你安排相親，而戀愛中的人則會感受到催婚的壓迫感。總之，會有各式各樣的原因，讓你下定決心把「尋找一個長期穩定的伴侶」視為人生中的重要任務，這也確實加快了你進入婚姻的腳步。  放輕鬆，不用給自己太大壓力。把「相親」當成「挑戰」，把「結婚」當成「不一樣的戀愛體驗」，轉換心態，用一種新的精神面貌，去接受運勢給你的奬賞。期待好事發生吧，或許在10到12月間就會有驚喜降臨哦。

水瓶座

金星在你的第七宮，這將使得你下半年的感情之路非常順暢。你會感受到更多浪漫和感性，並能迎接很多戀愛機會，特別是在職場上很容易遇到志同道合的對象。隨著對彼此瞭解的加深，你將產生步入婚姻的願望。  至於戀愛中的水瓶，在水星和金星聯合領銜的天宮三合運的推動下，你與情人的默契增強了，並催生出結婚的念頭。試著以實際行動去解決你與伴侶之間的溝通問題，或許只要來一場旅行，就能讓你更加確定自己的愛情選擇喔。

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