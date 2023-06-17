「3星座」下半年苦盡甘來！摩羯遇富桃花　第1名事業突破又發財

▲清水孟國際塔羅小孟老師分享，下半年能夠苦盡甘來的3個星座。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

2023年即將進入下半年，清水孟國際塔羅小孟老師在節目《命運好好玩》分享，下半年能夠苦盡甘來的3個星座，各自在投資、感情和職場的運勢有所提升，分別是摩羯座、處女座、獅子座，可參考太陽及上升。

TOP 3 摩羯座：投資大旺，找到良緣

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小孟老師指出，由於下半年木星會進入摩羯座的投資偏財宮位，上半年若有投資被套牢或股票卡住的狀況，屆時都能得到解套，不防試著逢低買進，以長線交易為主。感情部分，摩羯座的戀愛宮位再次受到木星的加持，單身者有機會透過親友的介紹喜獲良緣，也可在高端的場所遇到桃花。

TOP 2 處女座：業績提升，找到良緣

小孟老師表示，由於海王星今年進入水瓶座的財帛宮，若從事的職業有業績需求就會蒸蒸日上，想要和主管上司議論薪資或升遷事宜，在下半年的7月和8月都是適合的時期。此外，受到木星在田宅宮的影響，水瓶座若有買房計畫也不妨趁現在。

TOP 1 獅子座：突破關卡，意外發財

小孟老師透露，由於木星落入獅子座的事業宮，上半年若在職場卡關，通通都能在下半年得到突破。職場部分，火星進入獅子座的財帛宮，代表若身為老闆、創業家，或有需要和他人協商、規劃的事務都能屢創佳績。此外，若有想購買刮刮樂、樂透、威力彩，也相約兄弟姊妹一起行動，都有發財致富的可能。

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