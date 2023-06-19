演藝圈MeToo連環爆！哪位藝人翻車「最讓人崩潰」　眾人押寶5人

▲黃子佼19日被踢爆性騷擾未成年少女，讓不少粉絲相當震驚。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

演藝圈「#MeToo」風波爆發，男星許傑輝、宥勝、黃子佼等人接連被爆出性騷擾往事，重挫原先良好的螢幕形象。對此，網紅「老王」19日在臉書提問，「哪位藝人明星網紅翻車，會讓你最意外，最崩潰」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「哪位藝人明星、網紅翻車」最讓人崩潰，網友紛紛給出答案。（圖／翻攝自老王臉書）

老王貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，最多人押寶的5位藝人分別是「五月天阿信」、「周杰倫」、「林志穎」、「劉德華」、「金城武」等，也有人說，「李李仁」、「蔡康永」、「彭于晏」等。

也有網友感傷說，「自從力弘敢之後，我都不知道該相信誰了」、「自從阿基師外遇之後，我就不再相信那些形象很好的藝人」、「乙武洋匡都可以翻車了，我相信身體條件不影響參賽」、「現在誰翻車，我都不意外了」。

▲黃子佼被指控性騷擾，廣告小妹相當震驚。（圖／翻攝自老王臉書）

台灣「#MeToo」風波不斷延燒，除了有眾多政界人士爆出性騷擾事件外，如今演藝圈也不斷有藝人被曝光過往的性騷擾行為。網紅廣告小妹17日才在臉書押寶黃子佼，希望黃子佼不會涉入性騷風波，沒想到19日隨即被打臉。

黃子佼19日被踢爆性騷擾未成年少女後，廣告小妹隨即在臉書感嘆，「這波燒到現在，最令我詫異的是這位男主角，我黑轉粉，決定轉回去（哭臉）」、「我對不起這個世界，不該隨便押寶，押一個倒一個」。

