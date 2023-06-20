黃子佼認錯後大暴走！鄉民揭「情緒崩潰」關鍵點：正常人都受不了

▲黃子佼被踢爆性騷擾未成年少女。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

黃子佼19日被踢爆性騷擾未成年少女，他在透過影片承認並道歉的同時，也猛爆10多名藝人的黑料，隨後驚傳他自殘，在老婆孟耿如的陪同下送醫急救，所幸現在已無生命危險。就有網友好奇，「黃子佼為何會這麼崩潰？」就有網友點出關鍵原因。

有網友在PTT發文，「試想黃子佼為什麼會崩潰？」當年黃子佼與曾寶儀的戀情曝光，被貼上「劈腿男」的標籤，黃子佼跌落谷底，花了20幾年的努力，才爬回原本的位置，「一定給他很多陰影，更何況當初那些事都只是兒女私情、演藝花邊」，但現在扯到#metoo，「嚴重程度可就不一樣了」，要再回到螢光幕前，可能需要好幾年的時間。

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原PO提到，那些被黃子佼點名的人，有許多負面新聞，但卻不像他沉寂那麼久，演戲事業也沒有受到太多影響，觀眾對這些人也很寬容，「也難怪他會這麼崩潰」。

▲鄉民分析黃子佼崩潰的關鍵原因。（圖／翻攝自PTT）

其中，有網友回文分析，最近#metoo的案件狂爆，黃子佼可能處於害怕的狀態，「因為他也幹了這種事」，擔心會被爆出，一直處於焦慮、緊繃的狀態，「像他這種高敏感型的人就會開始胡思亂想，然後想著那些他身邊的人搞的破事，越想越不爽，當他被爆出來的時候，直接爆炸了」。

對此，底下網友感嘆，「跌到谷底爬起來再創高峰，現在要跌到地獄，正常人都受不了的」、「主要還是他這10幾年來經營的形象，一夕之間毀於一旦吧」、「因為上岸有老婆小孩了」、「可能一路上看到很多人說一套做一套」、「就我真的好想做個好人，但曾經的錯誤，終究沒放過他」。

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