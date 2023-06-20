作家何則文遭爆誘拍裸照性侵　道歉「離開公眾視野」：用人生贖罪

▲何則文遭控性侵及誘拍裸照後發文道歉。（圖／翻攝自何則文Facebook）

記者林育綾／台北報導

MeToo持續延燒，台灣作家及職涯教練何則文昨19日被控性侵男性創業夥伴並誘拍裸照，他第一時間否認性侵，只認傳裸照後；今（20）日又連發2篇道歉文，卻強調「當時的狀況，真的跟你所陳述的不一樣。」又表示將會「離開公眾視野」、「用人生去贖罪」，未來收入扣除生活所需會捐給性暴力倖存者的輔導協會，同時退出參與的相關NPO組織。

一名黃姓男子昨19日在臉書發出3000字長文，指出不只是女性會遭到侵犯，男生也會。並指控與何則文兩人一起合作開公司期間，是他人生最痛苦的時間。他提到「只要事情不如他意，他就會噴我三字經，或是要我跟他下跪道歉，拍照給他，或是錄影給他讓他看我賞自己耳光，他給了我他家裡磁扣，要我去他家，我以為是要討論接下來的課程跟活動，但並沒有，一到他家他就要我脫光衣服，脫光衣服之後他會打我、會賞我巴掌、凌辱我、叫我跪著幫他家打掃、擦地板。」

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對此，何則文昨日第一時間發文否認，卻說「我不想講細節傷害他」，也坦承「我們的確有過互傳裸照，跟一些私密影像，這樣的相互狀況有半年。這些東西在當時我的認知都不應該被認為是強迫的」。

不過何則文今日又兩度發文，提到「我想我這條生命最後的價值或許是學會怎樣贖罪吧，用人生去贖罪。不管我過去做了多少事情，都不能折抵這樣的傷害。這件事情的報應就是我的人生要從此翻天覆地的改變。我已經將面對失去我現在的一切，我的工作，我的前途，而這也是應得的懲罰，怪不了任何人，都是自己造成的，能做的也只有真心的懺悔了。」

他也說，「會選擇離開公眾視野，用行動努力贖罪」。未來會把生活所需以外的收入捐給相干議題NPO。「至於我參與的相關NPO跟組織，我都會退出，避免影響到他們運營，有錯的是我，我一個人承擔就好，跟我們夥伴沒關係。」

他更在文中希望大家可以給他建議，罵他也好，他希望知道還可以怎麼做，去補償受到傷害以及愛他和支持他的人。「我選擇面對，我選擇懺悔，我不會逃避。」

▼何則文發文道歉。（圖／翻攝自何則文Facebook）

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