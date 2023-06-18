夏至來了！變天最熱時期飆36℃　「炎端午」一張圖看下周天氣

▲夏至要到了，各地變天轉為炎熱天氣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者許力方／台北報導

24節氣中的「夏至」將至，中央氣象局表示，夏至是氣溫逐漸進入最熱時期的初期，逐日氣溫時序圖顯示，接下來的「小暑」、「大暑」將達到最熱，也就意味著，未來出現高溫炎熱的機率越來越高。如今鋒面已經北移至長江、太平洋高壓增強，台灣告別多雨環境，未來一周將轉為夏季天氣型態，悶熱且有午後局部雷雨。

氣象局預報，明天（19日）台灣附近水氣減少，各地為多雲到晴、陽光露臉的天氣，受到西南風影響，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後對流發展較不明顯，但東北部地區及其他山區仍有零星短暫雷陣雨；氣溫方面，清晨各地低溫約25至26度，白天感受悶熱，預測高溫來到32至34度，尤其北北基、台東地區及花蓮縱谷、彰化以南近山區有局部36度以上高溫發生的機會，東南部仍有焚風發生的機率。

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▲未來風向西南風，迎風面中南部有雨。（圖／中央氣象局）



氣象局月長期天氣展望預估，未來第一周因西南風影響，迎風面的中南部降雨不侷限於午後，有局部短暫雨，但「不下雨就熱」。氣候上而言，夏至是氣溫逐漸進入最熱時期的初期，未來兩周全台天氣大致高溫炎熱、多雲到晴，午後山區有局部雷陣雨的天氣。提醒民眾，各地炎夏將至，東部及東南部可能有焚風。

▼氣象局一周天氣預報：

●6/19~6/21夏至（周一~周三）

水氣少，各地多雲到晴、天氣炎熱，午後僅山區、東北部近山區零星雷陣雨，因吹西南風，中南部沿海清晨至上午局部偶陣雨。

●6/22端午節~6/23（周四~五）

午後區域略增加，天氣仍悶熱，午後山區、西半部及東北部部分平地局部雷陣雨，中南部仍受西南風影響，沿海清晨至上午局部偶陣雨。

●6/24~6/25（周六~日）

風向轉東南風，天氣仍悶熱，午後山區、西半部部分平地局部雷陣雨，迎風面東南部地區偶陣雨。

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