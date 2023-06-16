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社會 社會焦點 保障人權

1樓私設香案供參拜問事！電線短路釀大火　樓上1家3口慘被燒死

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名謝姓男子，租下八德區一處4樓老舊公寓的1樓，並且設立私人香案，沒想到電線短路觸及燈油等易燃物後引發火災，向上延燒造成樓上1家3口逃生不及不幸死亡，桃園地方法院依過失致人於死，判謝男有期徒刑1年6月。

▲▼警消人員全力灌救，大火不到一小時撲滅。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園八德火警釀3死。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

該起火警發生於2021年4月26日，消防局清晨6時37分許接獲報案，位於八德區介壽路一段4層老舊公寓傳出火警，警消救護人員首先在2樓廚房救出1人，接著分別在2樓兩間臥室內救出2人，這3人分別為80歲曹姓屋主、70歳林姓妻子及44歲兒子，經緊急送醫最終仍宣告不治。

判決書指出，謝男承租該公寓1樓並居住於此，另設立私人香案供熟識信眾參拜、問事，謝男客廳牆壁插座連接延長線至玄關東側通電使用，玄關東側放置木桌，木桌上擺設佛燈並連接延長線通電使用，桌下除有延長線之外，另放置燈油、水桶、斗桶、塑膠籃等易燃物品，謝男睡前未將延長線自電源插座拔除而呈通電狀態，導致2021年4月26日上午6時37分許，該延長線通電導線發生短路造成電弧，觸及燈油等易燃物後引燃，火勢向上延燒造成樓上1家3口逃生不及死亡。

謝男辯稱，他不在的時候會把佛燈關掉，如果沒有信眾來也不會把佛燈打開，佛燈關起來的時候雖不會拔插頭，但會把延長線的開關關掉，案發當天有喊樓上的住戶下來。謝男說火災時他在睡覺，疑似聽到有爆裂的聲音，跑到大門看鐵拉門上方有火在燒，才知道有火災發生，立刻跑回房間拿包包、證件等貴重物品，開鐵捲門往外跑。

▲救護將命危的屋主一家3口緊急送醫。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園市八德老舊民宅火警濃煙竄出。（圖／記者楊熾興翻攝）

法院研判，本案起火處是在謝男房屋玄關東側處，該處佛燈為長時間通電，且周圍放置水桶、功德油、白色塑膠籃子、垂至地面之桌裙及塑膠飾板等可燃物與易燃物，起火原因經排除自燃性物質引火跟外人侵入引火、敬神祭祖、遺留火種引火等可能性後，研判起火原因以延長線電線引起火災可能性較大。

法院審酌，謝男生活起居並設立私人香案供他人問事、參拜，又放置種種易燃、可燃物品，未隨時或定期檢修延長線設備，導致通電導線短路起火，而發生房屋失火向上延燒讓鄰居逃生無門，死者家屬悲憤之情難以言表，且謝男犯後迄今仍否認其有過失，未與死者家屬成立民事和解，犯後態度亦難認良好，桃園地方法院依照過失致人於死罪，判謝男有期徒刑1年6月。可上訴。

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