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桃園與神戶簽觀光交流MOU　日本首推全新桃園遊程

▲桃園與神戶簽觀光交流MOU　

▲觀旅局局長周柏吟(左)與神戶觀光局專務理事中西理香子，簽訂觀光交流備忘錄(MOU)。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟與神戶觀光局專務理事中西理香子，16日於桃園青埔和逸飯店共同簽訂觀光交流備忘錄(MOU)；這是張善政市長上任以來，對外簽署的第一紙旅遊友好協議，雙方未來將就觀光、運動、教育、文化及藝術等領域加強交流與合作，共同推廣桃園及神戶兩地觀光旅遊產業發展及合作。

市府觀旅局局長周柏吟指出，桃園是台灣的門戶，外國旅客下機就是桃園，可以透過捷運及多條路線公車前往青埔、桃園、中壢等各大景點，而民眾抵達關西國際機場不須搭車繞經大阪，只要搭高速船30分鐘即可抵達神戶，非常便利且省時。

▲桃園與神戶簽觀光交流MOU　

未來，桃園也會積極爭取神戶機場開放國際航班時桃園與神戶直航，屆時往來兩地將會更加便利，也鼓勵未來神戶民眾到台灣時不忘抽空到桃園走走，特別是桃園近期持續加強景點的行銷包裝，包括將在7月底結合世界客家博覽會推出北北基桃好玩卡，可以一卡在手暢遊桃園多個景點，另外也利用此次機會，向神戶和日本民眾推薦，市府結合台灣新亞旅行社量能，首度在日本推出暢遊石門水庫、拉拉山、角板山的全新遊程，並會持續在日本推出行銷計畫，邀請更多日本旅客造訪桃園，也邀請更多旅行社與我們合作。

▲桃園與神戶簽觀光交流MOU　

周柏吟進一步表示，桃園和神戶有很多相似的地方，在彼此國家現代化的過程中都是扮演先行者的角色，也有優秀的工業、電子業等產業落地生根，工商業相當發達。另外，在神戶有日本第一座高爾夫球場，而桃園則是台灣擁有最多高爾夫球場的城市；神戶馬拉松是遠近馳名的國際賽事，桃園近年推廣石門水庫、新屋魚米之鄉馬拉松也深獲跑者喜愛。

就連神戶的市花「繡球花」，也是桃園近年受到民眾喜愛的花季活動主角；神戶有馬溫泉的盛名，更是再現小烏來風華的最佳取經地，不論從歷史抑或社會發展，神戶與桃園都是如此相似的兩座城市，未來在各方面應多做交流，期待桃園成為所有台灣人認識及旅遊神戶的窗口。

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