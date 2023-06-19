吃粽脹氣是「糯米難消化」？營養師搖頭　曝端午3大迷思

▲吃粽子會脹氣不是因為糯米難消化。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人不敢多吃粽子，但不是怕熱量破表，而是認為糯米吃多了會脹氣。對此，營養師團隊「好食課」破解迷思，指出糯米其實消化速度很快，並解釋脹氣原因。

粉專「好食課」分享「【#一張圖懂吃】端午三大迷思！營養師一次破解給你聽」，首先是「吃粽脹氣是因糯米難消化？」營養師林世航就表示，糯米富含支鏈澱粉，相較於直鏈澱粉，支鏈澱粉接觸分解酵素的面積較多，所以其實消化速度很快，血糖容易飆升，提醒有血糖控制問題者要格外注意。

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至於會脹氣的原因有兩點，一是因為消化過快，導致腸道一時有大量醣類給細菌發酵、產氣，所以才容易脹氣；二是粽子通常份量大，又富含油脂，容易延長食物停留於腸胃的時間，所以有腹脹感。

第二點迷思則是「端午喝雄黃酒辟邪除蟲？」營養師林世航直搖頭，恐怕「邪還沒除先升天」，「雄黃是一種富含硫及砷的礦石，加熱會產生三氧化二砷，也就是砒霜，飲用後容易有上吐下瀉，嚴重甚至會影響神經細胞，導致器官壞死！」

最後的迷思則是「端午正午才可立蛋？」過去流傳端午正午太陽直射北半球，蛋會同時受到地心引力及太陽引力牽扯，所以較好立蛋，營養師林世航就笑說，其實1年365天皆可立蛋，「這些引力對於蛋的影響不大，重點在於雞蛋本身的摩擦力與重心。」

※本文獲「好食課」授權引用。