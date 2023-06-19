彰化歐洲村爆紅！火車同框彩色屋引朝聖　在地人傻眼：只有條水溝

▲攝影師徐世超拍攝火車與彩虹屋美景。（圖／攝影大師徐世超提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化位在大村鄉火車站旁有個彩色歐洲村，在知名攝影大師徐世超與夕陽、火車、圳溝水影的輝映下，幻化成一幅五彩繽紛的城堡美景，美圖一出，這幾天鐵道迷瘋狂前往捕捉美景，讓不少人驚嘆，彰化就有歐洲秘境。當地人傻眼的說，此處只有條水溝，沒想到經過大師巧手，將此處幻化成美景，很不可思議。

大村鄉的櫻花歐洲村位在中山路上，後方有大村火車站交通極為便利，20多年前社區原為櫻花建設所蓋的歐洲村，所以取名為櫻花歐洲村，分為法國、荷蘭、西班牙、意大利等四區，各有不同的建築模式，各有不同主題。

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徐世超今天上午受訪時表示，這個拍攝地點就在大村火車站附近，搭火車即可到達，步行大約5分鐘可抵達鎮南宮北側。他觀察拍攝彩色歐洲村的絕佳絕佳拍攝時間是在下午大約4點50分到5點30分之間，會有多列火車經過，如使用固定式相機，只要將畫面拉近即可，雖說不須任訣竅，但構圖也是關鍵之一。

徐世超美圖在臉書亮相，引發不少人驚嘆，「真的不用買機票到歐洲」，當地人傻眼的說，20多年來經過此處，只感到有條水溝，從不覺得美，沒想到經過攝影大師的巧手，將此處幻化成美景，真的很不可思議。

大村鄉過溝村長賴保全說，圖片曝光後，這幾天已經吸引眾多的攝影同好及鐵道迷前往朝聖，現在剛好是大村巨峰葡萄盛產，歡迎大家前來欣賞美景之餘，也為葡萄增加買氣。