燒胎、蛇行、機車亂入！國3南投服務區大規模車聚　如台版「大黑」

記者高堂堯／南投報導

國道3號南投服務區於日前深夜傳出有多支車隊進行「無差別」大規模車聚情形，不但有駕駛人違規「燒胎」、蛇行，甚至還有機車違規騎進服務區，讓目擊民眾傻眼直呼「壯觀！」國道警方獲報後，即出動大批警力前往稽查，當場查獲28車超速、4台機車誤闖等，並繼續追查燒胎的駕駛人到案，依法最重可處3萬6000元罰鍰。

▲國道3號南投服務區日前深夜出現大規模車聚亂象。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

有多位民眾於｢漫遊者聯盟｣臉書上傳高公局即時監視，或本身目擊拍攝的畫面，顯示本案發生於17日深夜近11時，目測約有數十台各式車輛聚集塞爆南投服務區，還有駕駛人模仿賽車起步時將車輛靜止、轉動車胎「燒胎」，引起陣陣濃煙和巨大噪音，甚至開動後故意蛇行，引得現場圍觀民眾側目、拿起手機猛拍，還有機車違規進入，被警方取締拖離現場。

網友見狀議論紛紛，有人形容南投服務區已變成「台版大黑（日本關東地區改裝車聚勝地）」、「每次去…總有人在測加速0-100m，然後警察杯杯就會來關心成績如何」、「看到一台爆改ALTIS排氣管聲音跟飛機差不多，猛猛的」、「古惑仔第5集嗎？燒胎炸管就真的低能」、「把休息站當自己家停車場！」

不過也有人認為車聚活動可以促進休息站的經濟，也能看到各種不同的好車，「只要不要製造噪音...不要亂丟垃圾...這種活動很健康」、「良性的車聚在一起討論車輛改裝技術交流，半夜以（也）不打擾民眾睡眠休息，這個不錯

」；另有人打趣道「南休（南投休息區）一個禮拜的營業額今晚作足了」、「瞬間成為每坪最貴的地段」、「好像大家都喜歡這裡的雞腿」。

國道警察七隊指出，於當日接獲相關車聚訊息後，即整併警力共12車24人，分別規劃南投服務區路檢，包括4個固定、移動測照點及巡邏等勤務因應，該時段共取締未繫安全帶12件、號牌汙穢1件、機車誤闖服務區4件、超速28件。

另有關民眾上傳影片指車聚有車輛在現場燒胎情形，國道七隊表示將調閱相關跡證、通知駕駛人到案說明，如違規屬實，將依《道路交通管理處罰條例》第43條1項1款｢以其他危險方式駕車｣舉發，該項違規處罰鍰新台幣6000至3萬6000元。