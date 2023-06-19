快訊／黃子佼被爆性騷情緒失控　送醫時「意識不清」

▲黃子佼。（圖／翻攝自黃子佼臉書）



記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

知名男主持人黃子佼捲入性騷擾案！黃子佼今(19日)中午發出3段自拍影片道歉，並一連點名13位藝人，喊「我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死！」情緒激動，令外界擔心。稍早警消證實，黃子佼酒後情緒不穩，中午12時許已經送往台北長庚。初步了解，黃子佼送醫時意識不清，但生命跡象穩定。目前詳細情況還有待釐清。

MeToo風潮燒進演藝圈，性騷事件連環爆，今(19日)上午黃子佼遭一名女子爆料影射強吻、誘拍裸照。稍早黃子佼也自拍影片承認、道歉，同時還毀滅性爆料，一連扯出13名藝人醜聞，其中包括大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱、柳翰雅、吳宗憲、曾國城等人，表示演藝圈內有許多人都做過不對的事，但卻都可以逃過社會輿論的追責，「如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過？還有很多啦！」精神狀況令人擔憂。

稍早黃子佼臉書上的3段自白影片均遭到刪除，臉書粉專也關閉，隨後一度傳出失聯。經了解，黃子佼因多年前性騷事件遭爆料，形象瞬間全毀，情緒為此大受影響，疑似需要救護。警消獲報後已派遣救護車到場，將其送往醫院治療。據悉，黃子佼送醫時意識不清，但生命跡象穩定。

▼黃子佼情緒不穩，今午已送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）