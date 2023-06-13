撐3年沒確診！他1症狀纏身　哭喊「天選之人好慘」

▲6月疫情升溫，出入公共場合記得勤手洗與戴口罩。（示意圖／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

目前第四波新冠疫情處於高原期！一名網友崩潰直呼，挺過3年疫情，身為天選之人的他，不料前幾天突然全身無力，睡一覺又活跳跳，以為又逃過這波疫情，殊不知買了4家手搖飲、豆漿、鮮奶甚至啤酒，喝起來只有甜味，這才發現他終究中鏢了，「這波天選之人確診好慘！」

一名網友在PTT以「這波天選之人確診好慘」為標題發文，他自曝挺過好幾波疫情，某天上班突然全身無力，於是趕緊回家休息，「原本以為沒事，天選之人又成功度過一波」，殊不知過了3天，竟發現沒有味覺與嗅覺了，「不是只有前幾波才有嗅味覺喪失嗎？」

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原PO哀號，起初買手搖飲料時，喝起來像糖水，完全喝不出是什麼茶，一度懷疑店家偷工減料，但他不死心，又買了3家飲料店，依舊是冰冰的糖水而已。

事後，原PO還嚇到去買豆漿、鮮奶，「只能喝出是甜的液體...」就連喝啤酒也沒味覺，「只有感覺是甜甜的氣泡水...味覺只剩下可以吃出甜味，其他都沒了。」對此，原PO崩潰求問「我是不是要變殭屍了？」

底下網友熱議，「至少你還能吃出甜味，該開心了」、「我也是沒有味覺跟嗅覺，已經1個月了」、「之前確診跟你差不多，只吃得出甜味，然後狂流鼻涕，其它症狀都沒有」、「我也是味覺異常，但只對某些味道」、「我之前確診康復後，有一陣子還有聞到菸味」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬日前指出，近期臨床觀察確實有很多人屬於第一次確診，其實這也就是口罩摘除的後果，這波疫情確診個案主要症狀還是喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等，在青壯年族群還有一個特點是「發高燒」，這原因在於裡面有一堆人是天選之人。如果重複感染，大多不容易高燒，年長者免疫反應比較差，感染後也比較燒不起來。

若想挺過這波疫情，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅也分享8個預防COVID-19感染的關鍵，如下：

1、按電梯按鈕最好用衛生紙或指背（手指背面），出電梯後，盡快將衛生紙丟棄，或用酒精消毒手指。

2、千萬不要用手指按了電梯，又滑手機，因為這會汙染你的手機面板。

3、吃東西時要使用餐具或包裝紙，避免用手拿薯條或麵包吃，也禁止用不乾淨的手揉眼睛或挖鼻孔。

4、公用廁所是最容易傳染疾病的地方，使用廁所完，洗手後，記得用擦手紙把手擦乾，然後將擦手紙包在水龍頭上關水，最後記得用擦手紙包住廁所的門把，出了廁所，再將其丟棄，以避免手部的二次汙染。

5. 吃外與朋友一起用餐時，應使用公筷母匙。吃桌菜時，最好第一輪就夾好夾滿，以減少吃到被患者飛沫汙染之菜餚的機會。

6. 開車或騎車前，用含有酒精濕紙巾，把方向盤及駕駛座附近的環境擦拭消毒一次。

7. 每天剛到辦公室時，用酒精或清潔液消毒辦公桌及擦拭電腦鍵盤與滑鼠，讓工作環境保持清潔。

8. 進出人潮擁擠的公共場所最好還是能配戴口罩，返家後，將用過的口罩拋於垃圾桶內，不要第二天再次使用。

▼新冠疫情反撲。（圖／記者林敬旻攝）