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手搖飲太難戒！她揭「1關鍵」降低慾望　網點頭：真的是這樣

新北飲料店「5／1起禁一次性塑膠杯」　違規最高罰6千！可連續開罰

▲原PO感嘆手搖飲實在太難戒了。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

手搖飲幾乎是台人日常生活飲料的一部分。一名女網友就表示，發現自己很難戒飲料，只要喝了手搖飲，接下來幾天就會一直想喝，若中斷幾天，之後的慾望也會降低，讓她好奇「有人也是這樣嗎？」不少網友贊同表示真的會這樣，「感覺喝飲料很像糖上癮」。

原PO在PTT以「喝飲料的習慣」為題發文，表示依照自己的經驗，「喝飲料這件事情只要起了個頭，就會一直喝下去」，像是如果今天喝了一杯手搖飲，那接下來幾天也都會想喝，「可是只要期間中斷個1、2天不喝，接下來的飲料慾就會降低很多，然後就不會想喝了。」她好奇是否有人也跟她一樣。

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貼文一出許多網友紛紛點頭認同真的是這樣，「我也是，學生時代都沒喝，一方面為了省錢，現在工作同事揪團每天喝，變得無法接受沒味道的水」、「真的！尤其現在夏天，我大概撐過一個月之後就會很少想喝，但只要突然破戒就會覺得再喝一次沒關係」。

也有人抱怨手搖飲實在太難戒了，「我斷過一年沒喝飲料，某天喝了手搖還是很好喝，到底怎樣才會愛上無糖」、「飲料真的太好喝～可能就會一直想到前幾天喝到的滿足感吧，就像炸物一樣」、「每天都想喝」、「糖上癮真的是很難治啊」。

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