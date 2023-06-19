玉山在哪個縣市？外國人也戰翻　內政部曝正解：很多台人不知

▲內政部解答「玉山在哪縣市」。（圖／翻攝自臉書粉專「內政部」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

玉山是台灣、東北亞第一高峰，其獨特的地貌，吸引許多國內外登山好手爭相挑戰，不過，許多人可能不知道玉山到底在哪個縣市。近期就有住台灣多年的加拿大YouTuber，在影片中與2名外國朋友討論「玉山屬於哪個縣市」時，卻答不出來，引起許多台灣網友討論，內政部後來也發文給出正解。

加拿大YouTuber「Prozzie」來台多年，日前上傳一支與英國及紐西蘭朋友，用抽籤抽出台灣縣市並說出對該縣市印象的影片，在抽到南投縣時碰巧提到玉山，但他們都不知道「玉山到底屬於於嘉義縣、還是南投縣？」2人爭論許久，引起網友們熱烈討論。

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許多粉絲在下面留言表示，「其實玉山在高雄、南投、嘉義的交界，交界點就是玉山最高點(三角點)」、「玉山主峰在高雄桃源區、南投縣信義鄉、嘉義線阿里山鄉交界（阿里山不只是一座山脈，同時是一個地名）」、「嘉義會想到阿里山，玉山山脈在南投。 個人覺得嘉義旅遊其實弄得不錯，當地特色小吃也很多。」、「玉山是在嘉義縣、高雄市、南投縣的交界處沒錯，攀登玉山有時候會從嘉義開車上山，旁邊的台灣人自己都搞不清楚」。

對此，內政部也在粉專中給出解答，其實玉山橫跨了3個縣市，分別是高雄市、嘉義縣及南投縣，而攀登玉山必經的排雲山莊，門牌於2007年10月重新編入嘉義縣阿里山鄉；負責高山氣象的玉山氣象站，門牌號則落在南投縣信義鄉東埔村。

貼文一出，網友們紛紛表示「長知識」，「謝謝小編科普」、「換句話說，登頂等於一次去三個縣市玩」、「小五社會正在教國家公園，跨越的縣市都有寫，背的有點辛苦」、「我以為只有南投！謝謝小編科普」、「玉山山脈跨很多縣市欸」。

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