檢察官怒吼 打詐國家隊1.5根本是國家級詐騙

▲八百名以司法人員參與劍青檢改召開打擊詐騙座談會。（圖／劍青檢改提供）



記者蘇位榮／台北報導

劍青檢改與最高檢察署於112年6月17日在台北舉辦打詐實務與防詐策進研討會，吸引超過800人報名，現場超過70位檢察官出席，這是首次由第一線檢察官主動倡議，針對當前政府治理亂象，檢察官提出具體治理方案。

近來詐騙民怨沸騰，行政院政務委員羅秉成出席並責成打詐國家隊成員參與聆聽，羅秉成致詞時允諾，檢察官的建言將會由行政院打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。

法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及台灣高檢署檢察長張斗輝也都親自出席，表達對於檢察官的重視。蔡清祥表示，第一線檢察官工作極度辛勞，仍能積極回饋改進方案，願意聽取意見，積極和各行政部門協調，否則猶如上游國土防治不善，下游司法終究氾濫無解，應該從前端行政手段去強化截斷犯罪。



▲行政院政務委員羅秉成出席劍青檢改主辦的打詐實務與防詐策進研討會 。（圖／劍青檢改提供）

人頭帳戶泛濫 15年有20萬人移送偵辦

現場報告和與談的檢察官砲火猛烈，直指當前各部會治理的漏洞。林達檢察官痛批人頭帳戶亂象，開戶太過容易根本不珍惜，隨便販賣抵債，或者辯說上網申請貸款被騙走，找工作被騙走，密碼寫在提款卡被面就遺失，非常輕率，15年來這種大約20萬人被移送，卻還是可以繼續開新帳戶，功能額度不受限，這些都應該列為黑名單，限制個人總持有帳戶只剩一個，否則他們持續提供，只會讓整個詐騙產業更加便利蓬勃。

網銀竟無政府單位監理控管 中國信託銀行帳戶成詐騙集團最愛

基隆地檢署劉星汝檢察官呼籲，網銀應當有效且智慧監理，即時管控，設法降低被害人款項遭迅速轉走的風險。新北地檢署余麗貞檢察長更直言，中國信託銀行帳戶已經成為詐騙集團的最愛，移送統計數據顯示，中信銀涉案警示帳戶高達三成以上，遠超過其他家銀行，呼籲銀行應當積極管制。檢察司林彥均主任檢察官建議，應當針對高風險名單進行開戶限制及功能管制，並提出法制方面的明文化建議。



▲法務部檢察官主任檢察官林彥均。（圖／劍青檢改提供）



今年前三月來台觀光大陸人士2萬9千人竟申請國際漫遊達100 萬5千支門號

NCC急卸責「不關我事」

警方大量重複移送，且割裂證據和案件，幾乎已癱瘓全國各地檢署，橋頭地檢署楊翊妘檢察官和施家榮檢察官專題報告，希望能改變警方移送的管轄方式，讓案件統合偵辦才能有效打擊犯罪。

此外，雲林地檢黃薇潔檢察官揭露今年1月到3月，超過百萬支不明的國內電信漫遊門號被賣到中國，懷疑回流成詐騙集團工具，更引起現場人士驚愕。黃薇潔指出，依據她的具體資料，今年1月到3月大陸來台觀光客僅有2萬9千人，但國內五大電信業者提供的中國人士來台漫遊門號，竟然高達100萬5千支，顯然有超過97萬支是不正常用途，當她直曾向主管機關國家通訊傳播委員會反映嚴重性，得到的回應都是無法可管，讓她非常無奈。

▲雲林地檢署黃薇潔檢察官。（圖／劍青檢改提供）

電支帳戶的亂象和改進，則由基隆地檢署陳照世主任檢察官，以及新北地檢黃佳彥檢察官進行專題報告，兩人都指出利用假門號驗證冒名申辦的亂象，要求金管會應該責令電支業者全面提升申辦嚴謹度，並且應該限制僅本人名下門號進行驗證等程序，降低冒名申辦的亂象。第三方支付的亂象更是遭到全場檢察官的一致批判。

第三方支付平台業者無開業限制 詐團一條龍開平台公司 數發部推責任

橋頭地檢署鄭子薇檢察官指出，第三方支付平台業沒有資本額門檻，沒有任何開業資格限制，現在已經膨脹到超過一萬多家，平台業者每天可以產生超過數十萬個虛擬帳號，進行代收代付，因為開業簡單，檢方早已查獲多家詐騙集團自己開設的平台公司，但金管會和數位部始終毫無作為，這種縱容犯罪的態度，引起現場檢察官不滿。鄭子薇表示，目前交易規模20億元以下劃歸數位部管理，但數位部長唐鳳竟然公開表示，數位部只負責「發展」，不負責「監理」，導致當前整個亂象愈演愈烈。與會的台北地檢署蕭永昌檢察官現場直接援引《數位發展部組織法》第2條規定，明文指出職掌「數位經濟相關產業之指導及監督」，打臉唐鳳部長真的知道自己的工作職掌嗎？鄭子薇和蕭永昌一致指出，第三方支付平台業者承攬超過百億以上的代收代付和資金流動，未來甚至兼具存匯功能，當務之急，應該立即改為特許行業。





▲橋頭地檢署鄭子薇檢察官 。（圖／劍青檢改提供）

金管會不納管個人幣商 縱容虛擬貨幣詐騙 內政部不管資安 全民個資外洩

金管會對於個人幣商不納管，更成為全場檢察官砲轟的焦點。北檢洪敏超檢察官指出，個人幣商以交易虛擬貨幣為營業，動輒超過十億、百億，金額驚人，卻完全不必列管，不必做KYC，更不必登記稅籍繳稅，金管會到現在只願意納管自願登記的幣商，到現在也只有24家，其他數以萬計幣商就請他們自律，這是真正有效的管理嗎？洪敏超指出，要有效打詐，絕不能將最高風險的個人幣商都排除納管，在一定交易額和次數以上的個人幣商，就直接準用現行註冊幣商的作業辦法，且必須登記稅籍依法繳稅，接下來更應該推動建立許可制，希望金管會能積極作為。士林地檢署劉昱吟檢察官更引用歐盟今年6月9日發布的「加密資產市場規則」(Markets in Crypto-assets Regulation，簡稱MiCA)，詳細說明個人幣商列管的重要性和具體規則，建議金管會參考採納。



▲士林地檢署劉昱吟檢察官。（圖／劍青檢改提供）

研討會現場現場氣氛熱烈，檢察官接力發言，劍青檢改成員台中地檢洪佳業、台北地檢姜長志也都上台痛批個資洩露的亂象，要求內政部應該負起責任，強力督導大型電商定期提報個資與資安計畫，否則就加以裁處裁罰。研討會上場報告的檢察官都是第一線經驗豐富，而且相當幹練的檢察官。





▲新地地檢署黃孟珊檢察官。（圖／劍青檢改提供）

研討會最後綜合討論時，新北地檢黃孟珊上台引言，直批當初看到行政院推出打詐國家隊1.5，根本是國家級詐騙，因為檢察官詐騙案件量太大，卻沒有任何人力和預算資源，前端行政管理失靈，後端司法已經癱瘓，她說當初會選擇當檢察官，就是因為充滿熱情，這也是大多數檢察官當初會選擇這個工作的志願，可是現在的情況愈來愈惡化，如果不大聲講，根本不會有任何改變，她也提出許多具體的建議，希望法務部可以採納。檢察司長郭永發則當場承諾，檢察官的意見都會彙整參考，也說明檢察官助理爭取不易，甚至有一些機關阻撓，但法務部會積極爭取，讓檢察官能發揮真正的熱情和量能。邢泰釗總長最後表示，將會把所有檢察官的具體建議紀錄文字，並彙整提供給法務部參考。