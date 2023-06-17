央行踢房市一腳「第二戶限貸7成」　時力：打臉「房價收斂」平行宇宙

▲央行再度祭出打房手段。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者杜冠霖／台北報導

央行日前召開理監事會，宣布利率不動，終結「連5升」，但卻第五度調整選擇性信用管制措施，針對8縣市包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市以及新竹縣市區域，實施第二戶房貸上限7成。對此，時代力量16日表示，央行雷厲風行的第5度打房，不只打在房市，更是重重打臉內政部長林右昌「房市溫和收斂」的歲月靜好。

央行再度祭出打房手段，新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成。這是央行自2020年以來，第5波調整選擇性信用管制措施，用以抑制過熱的房市，管控銀行集中放款不動產衍生的授信風險。

時力表示，央行這麼做的原因有二：

第一、全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，今年4月底，不動產貸款占總放款比率為37.02%，高於去年底36.83%及2020年底36.43%，逼近2021年底的37.16%，銀行信用資源，仍有過度流向不動產市場之虞。

第二、近期自然人持有2筆購屋貸款人數及占比有增加趨勢，今年第1季自然人新申貸第2筆購屋貸款人數增加，且占同期新申貸購屋貸款總人數比重由上季12.6%升為15.2%。

時力表示，央行雷厲風行的第5度打房，不只打在房市，更是重重打臉內政部長林右昌「房市溫和收斂」、「年輕人不是真的買不起」的歲月靜好。

時力指出，為什麼央行近年不斷跳到第一線？不就是因為其他部會面對房市問題的消極怠惰，已經危及金融市場的穩定，讓央行不得不出手降溫？

時力表示，央行做法對比「房價在降」、「年輕人不是真的買不起，是沒有規劃」、「《平均地權條例》成效明顯」的連番幹話，真是平行宇宙，奉勸民進黨政府，聽不進去年輕人的話，至少也聽聽央行的聲音，看看央行怎麼做吧。