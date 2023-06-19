日本員工最不敬業！　最新調查跌破眼鏡：美國第一

▲日本上班族壓力大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國調查機構蓋洛普（GALLUP）公布最新一份調查，最敬業與最不敬業的國家令人跌破眼鏡。在145個國家中，美國企業員工被視為是「最敬業的」，日本員工則與義大利員工並列「最不敬業」，而且日本連續4年持平，持續處於世界最低水平。

蓋洛普指出，全球員工最敬業的前三名國家為美國、印度、巴西，前2名都突破30％，巴西則是略微低於30％，但墊底的日本與義大利，2022年則僅為5％。

蓋洛普調查中的「員工敬業度」是工作價值的主要指標，數字愈高，代表員工更加主動投入工作，而員工的投入性對企業業績、生產效率與離職率等都有重要影響，因此也是投資者相當關注的一環。

▲全球員工投入熱情平均創新高，與此同時，許多人也正在「安靜離職」。（圖／翻攝蓋洛普調查網站）

蓋洛普指出，除去資料不足的國家，全球145國「具有工作熱情的企業員工比例」平均值為23％，在疫情期間曾有一段下跌，但疫後回升，比2021年上升2個百分點，也是2009年首次調查以來的新高。

▲高達44％的員工反映感受到工作壓力。（圖／翻攝蓋洛普調查網站）

與此同時，全球愈來愈多員工也正在「安靜離職」。意思是他們仍正常上下班，但心裡已經不再在乎這份工作，從中也找不到意義和熱情，與同事、老闆和組織之間關係疏遠。

員工壓力程度連續第二年維持在紀錄高點，全球44％的員工表示在工作上經歷了很大的壓力。