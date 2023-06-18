　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三和國小畢典孝親按摩感恩　校長陳紹賓：展現跨域美學素養

▲三和國小畢典孝親按摩感恩 校長陳紹賓：展現跨域美學素養。（圖／新北市三和國小提供）

▲三和國小六年級「美學茶席沏感恩」藍曬茶帖賞析。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小16日辦理實體畢業典禮，以「感恩」好品德的實踐，規劃了幼兒園畢業生「按摩奉茶我愛你」及六年級「美學茶席沏感恩」等活動，讓畢業生能夠將在學校的學習所得，透過實作的方式統合展現，也將美學跨域課程的人文氣質，透過茶席用具的創作、佈置及奉茶儀式，引領師長進入溫暖的幸福時刻。

三和附幼第26屆畢業生為了感恩家人的付出與辛勞，在畢業典禮透過按摩奉茶儀式，向一路陪伴、照顧自己的家人表達感謝之意。幼兒園的孩子用自己的小手，從家人的肩頸開始輕輕地搓揉，一路到背、手、腳，最後到頭，輕柔的幫家人按摩、消除疲勞。按摩結束後再遞上一條熱毛巾讓家人擦臉，最後奉上自己準備的茶點讓家人享用。畢業生利用校園的植物沖泡桂花蜂蜜水，用大花咸豐草的葉子製作美味PIZZA。

▲三和國小畢典孝親按摩感恩 校長陳紹賓：展現跨域美學素養。（圖／新北市三和國小提供）

▲三和國小六年級「美學茶席沏感恩」專注的茶道。

儀式除了向長輩表達感恩之意，同時也象徵著自己的成長，自己擁有照顧家人的能力與勇氣。煜承的阿嬤表示，經過煜承的按摩後，所有的辛苦都消失了；祥恩的媽媽表示，看到祥恩這麼努力貼心的按摩及奉茶，真的很感動；梵恩的姨嬤表示，梵恩來讀三和附幼之後，體能及表達都變得很好，感謝學校老師的用心，今天看到梵恩的表現，覺得他真的長大了；玉濡的媽媽表示，玉濡其實很害羞，今天想不到能被她按摩服務，感受到玉濡滿滿的愛，我覺得自己很幸福。

75屆六年級的畢業生，則將自己五六年級學到的茶道知識整合應用，並透過人文跨域藍曬美學及陶藝相關創作，今晚在畢業典禮後變身為一位獨當一面的小茶師，佈置及擺設美學茶席，邀請父母及師長入席品茶，以自己精心挑選的茶葉、茶點及美學茶席佈置，感謝父母的養育及師長的指導，也分享自己在三和國小學習的點點滴滴。

▲三和國小畢典孝親按摩感恩 校長陳紹賓：展現跨域美學素養。（圖／新北市三和國小提供）

▲六年級「美學茶席沏感恩」茶席藍曬夜燈。

家長會簡志圳會長表示，今年自己的孩子也是畢業生，看到孩子精心佈置的美學茶席以及有禮大方的談吐，感受到孩子的無限潛能及人文氣息，謝謝學校的課程與老師用心的指導，讓我們三和畢業的孩子非常優質。

畢業生賴紫嫣的媽媽表示，除了喝到高山烏龍茶的清甜外，也看到紫嫣臨摹創作的茶帖，感謝學校提供孩子這麼多的學習機會，讓她看到了孩子非常成熟的一面，真心覺得孩子長大了。畢業生邱昕顥的爸爸表示，沒想到昕顥不但會泡茶，還會寫書法，除了小楷，大字書法也太厲害了，感受到孩子的文質彬彬。

▲三和國小畢典孝親按摩感恩 校長陳紹賓：展現跨域美學素養。（圖／新北市三和國小提供）

▲三和幼兒園畢業生「按摩奉茶我愛你」奉茶。

三和國小校長陳紹賓表示，品德是孩子的核心競爭力，學校近年來的畢典主軸都緊扣「感恩」品德核心價值，期待孩子能以行動實踐感恩的積極意涵，並且成為一生的心向與習慣。尤其今年的美學茶席，結合了金山在地陶藝家賴國林老師指導孩子自製陶杯、永福國小邱文仕老師指導孩子以藍曬及書法創作的茶旗、茶帖、夜燈及大字書法擺飾。

陳紹賓說，在感恩茶席一開始就充滿藝術及人文氣息，接著在茶道講座王韻婷老師的引導下，孩子開始專注的沏茶敬師長，展現定、靜、安、慮、得的優雅氣質，綜合呈現這一年來孩子在跨域人文美學的學習成果，讓家長感受到，孩子在學校接受的不僅是知識的學習，更有全人發展的核心素養教育，為孩子的終身學習奠定良好的基礎。

▲三和國小畢典孝親按摩感恩 校長陳紹賓：展現跨域美學素養。（圖／新北市三和國小提供）

【更多新聞】

►金山警暑假防飆總動員　一夜攔查180汽機車！超速取締90件

►視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

►基北北桃1200月票7／1啟動　謝國樑盼年底前建置「共享運具」

►七堵室內兒童樂園今揭牌啟用　謝國樑：創造友善美好體驗

►基隆特教生身懷絕技　副市長邱佩琳頒獎嘉勉

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／蕾菈道歉了！　「盡可能遠離本人及其親屬」
快訊／好萊塢男星：猜猜我在哪！　網認出窗外「台北101」
PLG已婚球星遭爆出軌　不只1女粉被密過：真的會主動私訊！
快訊／宥勝爆對女員工「舔耳、解內衣摸胸」　本人認錯道歉了
快訊／台南工廠全面燃燒！　濃煙狂竄天際
屏東女當街遭「扯髮拖行」！　沿路尖叫：救人喔
Joeman女友開吃「蛙呀蛙拉麵」：翻過來崩潰！　扒皮撕肉一
商務艙竟傳歡淫聲！　他搭長途飛機「爽看A片」還開擴音

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆Podcast暢談端午習俗　柬埔寨處長分享東南亞粽子料理

體驗一日消防員　台南鹽水親子悠遊館揪團參訪消防隊

三和國小畢典孝親按摩感恩　校長陳紹賓：展現跨域美學素養

市長獎頒獎畢業生後空翻、下腰、一字馬樣樣來　黃偉哲擺拍讓學子留好回憶

端午連假怎麼玩？遊花蓮抽特斯拉　加碼賞鯨+戶外體驗券任你抽

向清潔隊員致敬！徐榛蔚端午前夕送上粽子禮盒　感謝辛苦日常

端午連假搭公共運輸　享平日優惠價或原票價85折

清涼彩扇迎夏至　永康就業中心祝福民眾求職包上

台南致力公共設施養護　維護公共安全國賠金額六都最少

嘉義縣小小警察體驗營限額60名　7／16、7／23兩梯次登場

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

基隆Podcast暢談端午習俗　柬埔寨處長分享東南亞粽子料理

體驗一日消防員　台南鹽水親子悠遊館揪團參訪消防隊

三和國小畢典孝親按摩感恩　校長陳紹賓：展現跨域美學素養

市長獎頒獎畢業生後空翻、下腰、一字馬樣樣來　黃偉哲擺拍讓學子留好回憶

端午連假怎麼玩？遊花蓮抽特斯拉　加碼賞鯨+戶外體驗券任你抽

向清潔隊員致敬！徐榛蔚端午前夕送上粽子禮盒　感謝辛苦日常

端午連假搭公共運輸　享平日優惠價或原票價85折

清涼彩扇迎夏至　永康就業中心祝福民眾求職包上

台南致力公共設施養護　維護公共安全國賠金額六都最少

嘉義縣小小警察體驗營限額60名　7／16、7／23兩梯次登場

台積電股價走高散戶趕下車　上周股東人數減少逾3.6萬戶

首辦選秀加上科學化訓練　杜元坤盼橄欖球能蓬勃發展

快訊／賴清德籲新北市府公布真實情況　幼兒園是否餵「彩虹藥水」？

蕾菈強吻統神道歉了！　「一時意亂情迷」藏話：會盡可能遠離

紐時：證據顯示「俄方炸毀烏克蘭水壩」　內部引爆破壞結構

柯文哲民調33％贏藍綠　黃珊珊稱「提前達標」：這幾個月像三溫暖

快訊／百人登山隊攀唐麻丹山　1男疑腦出血倒地緊急送醫

這輛保時捷太慘！遭潑紅漆車窗全遭砸破　中壢警回應了

領10萬現金偷放59張假鈔爆爭議　合庫銀：全力配合司法調查

侯友宜TVBS民調第三名　林為洲：柯文哲坐收漁利

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

地方熱門新聞

高雄女騎機車屏東找到人　機車不見里港警協肋找到

基北北桃1200定期票　新北搭公車出遊省很大

聘外籍看護可申請長照　失能2至8級不同額度

嘉義縣小小警察體驗營7/16、7/23兩梯次限額60名

市長獎頒獎畢業生後空翻、下腰、一字馬樣樣來

台南維護公共安全國賠金額六都最少

屏東縣國中小現職校長遴選　27人連任

端午連假花東行總攻略　警提醒蘇花3大瓶頸點

永康就業中心祝福民眾求職包上

「阿九鳳梨農場 」　新住民阮氏政「女超人」

南消五大隊辦理聯合組訓

移民署屏東大學英文系連手介紹哥倫比亞

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

健行科大「新住民能源教育輔導研習」

更多熱門

相關新聞

金山警暑假防飆總動員　一夜攔查超速取締90件

金山警暑假防飆總動員　一夜攔查超速取締90件

北海岸萬里、金山及石門地區是青少年暑期夜遊熱門景點，但屢見違法改裝車體、排氣管、甚至超速、蛇行等不當行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，更嚴重危及道路交通安全及秩序。新北市金山警分局於17日夜間規劃執行「環、警聯合稽查」，一共攔查180部汽機車，取締超速約90件，另稽查非法改裝機車排氣管24件，無照駕駛違規9件。

新北中原抽水站18日20時蓄水試抽

新北中原抽水站18日20時蓄水試抽

基北北桃1200定期票　新北搭公車出遊省很大

基北北桃1200定期票　新北搭公車出遊省很大

全國大南瓜比賽出爐　785斤巨無霸奪冠

全國大南瓜比賽出爐　785斤巨無霸奪冠

深坑慈誠寺端節祈福　贈物資助弱勢

深坑慈誠寺端節祈福　贈物資助弱勢

關鍵字：

新北金山三和國小畢業

讀者迴響

熱門新聞

宥勝遭爆對女員工「舔耳、解內衣摸胸」　本人認錯道歉了！

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

PLG已婚超級球星　遭控桃色風波

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

快訊／廣末涼子老公記者會落淚！「她沒有放棄養育孩子」

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

瘦子飆髒話直播：我知道你在看！

妻偷吃農會主管　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

從小到大「超想住透天」卻被住戶勸退！一票人破盲點

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面