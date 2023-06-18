三和國小畢典孝親按摩感恩　校長陳紹賓：展現跨域美學素養

▲三和國小六年級「美學茶席沏感恩」藍曬茶帖賞析。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小16日辦理實體畢業典禮，以「感恩」好品德的實踐，規劃了幼兒園畢業生「按摩奉茶我愛你」及六年級「美學茶席沏感恩」等活動，讓畢業生能夠將在學校的學習所得，透過實作的方式統合展現，也將美學跨域課程的人文氣質，透過茶席用具的創作、佈置及奉茶儀式，引領師長進入溫暖的幸福時刻。

三和附幼第26屆畢業生為了感恩家人的付出與辛勞，在畢業典禮透過按摩奉茶儀式，向一路陪伴、照顧自己的家人表達感謝之意。幼兒園的孩子用自己的小手，從家人的肩頸開始輕輕地搓揉，一路到背、手、腳，最後到頭，輕柔的幫家人按摩、消除疲勞。按摩結束後再遞上一條熱毛巾讓家人擦臉，最後奉上自己準備的茶點讓家人享用。畢業生利用校園的植物沖泡桂花蜂蜜水，用大花咸豐草的葉子製作美味PIZZA。

▲三和國小六年級「美學茶席沏感恩」專注的茶道。

儀式除了向長輩表達感恩之意，同時也象徵著自己的成長，自己擁有照顧家人的能力與勇氣。煜承的阿嬤表示，經過煜承的按摩後，所有的辛苦都消失了；祥恩的媽媽表示，看到祥恩這麼努力貼心的按摩及奉茶，真的很感動；梵恩的姨嬤表示，梵恩來讀三和附幼之後，體能及表達都變得很好，感謝學校老師的用心，今天看到梵恩的表現，覺得他真的長大了；玉濡的媽媽表示，玉濡其實很害羞，今天想不到能被她按摩服務，感受到玉濡滿滿的愛，我覺得自己很幸福。

75屆六年級的畢業生，則將自己五六年級學到的茶道知識整合應用，並透過人文跨域藍曬美學及陶藝相關創作，今晚在畢業典禮後變身為一位獨當一面的小茶師，佈置及擺設美學茶席，邀請父母及師長入席品茶，以自己精心挑選的茶葉、茶點及美學茶席佈置，感謝父母的養育及師長的指導，也分享自己在三和國小學習的點點滴滴。

▲六年級「美學茶席沏感恩」茶席藍曬夜燈。

家長會簡志圳會長表示，今年自己的孩子也是畢業生，看到孩子精心佈置的美學茶席以及有禮大方的談吐，感受到孩子的無限潛能及人文氣息，謝謝學校的課程與老師用心的指導，讓我們三和畢業的孩子非常優質。

畢業生賴紫嫣的媽媽表示，除了喝到高山烏龍茶的清甜外，也看到紫嫣臨摹創作的茶帖，感謝學校提供孩子這麼多的學習機會，讓她看到了孩子非常成熟的一面，真心覺得孩子長大了。畢業生邱昕顥的爸爸表示，沒想到昕顥不但會泡茶，還會寫書法，除了小楷，大字書法也太厲害了，感受到孩子的文質彬彬。

▲三和幼兒園畢業生「按摩奉茶我愛你」奉茶。

三和國小校長陳紹賓表示，品德是孩子的核心競爭力，學校近年來的畢典主軸都緊扣「感恩」品德核心價值，期待孩子能以行動實踐感恩的積極意涵，並且成為一生的心向與習慣。尤其今年的美學茶席，結合了金山在地陶藝家賴國林老師指導孩子自製陶杯、永福國小邱文仕老師指導孩子以藍曬及書法創作的茶旗、茶帖、夜燈及大字書法擺飾。

陳紹賓說，在感恩茶席一開始就充滿藝術及人文氣息，接著在茶道講座王韻婷老師的引導下，孩子開始專注的沏茶敬師長，展現定、靜、安、慮、得的優雅氣質，綜合呈現這一年來孩子在跨域人文美學的學習成果，讓家長感受到，孩子在學校接受的不僅是知識的學習，更有全人發展的核心素養教育，為孩子的終身學習奠定良好的基礎。