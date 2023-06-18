「載豬大貨車」撞客運！北海道嚴重車禍17傷　3人命危

記者王佩翊／編譯
日本北海道南部一輛巴士行經國道5號線時，與另一輛載著豬隻的大型貨車發生衝撞，巴士的側邊、卡車的正面皆出現嚴重凹陷。事故發生後，一共有17名傷患被送往醫院急救，其中包含貨車與巴士的駕駛在內，有3人命危。事故現場還有大量豬隻亂竄，場面十分混亂。
根據《北海道放送》報導，一輛從札幌市開往函館市的巴士18日中午行經八雲町附近的國道5號線時，與對向車道的大貨車發生正面衝撞。警消接獲通報後趕往現場，並將17名傷患送醫。然而其中有3人傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，包含巴士與貨車的駕駛。
該輛巴士「高速函館號」18日上午7時50分從札幌市出發前往函館市，當時車上一共有18名乘客與1名駕駛。而車頭嚴重凹陷的大型貨車則是載著多頭豬隻，事故發生後，有7至8頭豬隻逃出，在街上亂竄。
警方指出，現場為雙向單線道，目前仍要持續深入調查，才能釐清詳細事故發生原因。
【北海道 高速バスとトラックが激突】— 事件速報 (@tokyoaccident) June 18, 2023
ーー10人以上が搬送 数名が心肺停止ーー
国道5号線、八雲町の野田生付近で高速バスとトラックが衝突する事故が発生しています。トラックに積まれていた豚が逃げ出しているようです。#事故 #渋滞 #野田生駅 #救急車pic.twitter.com/kXmg7zbhGR
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