　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「載豬大貨車」撞客運！北海道嚴重車禍17傷　3人命危

記者王佩翊／編譯

日本北海道南部一輛巴士行經國道5號線時，與另一輛載著豬隻的大型貨車發生衝撞，巴士的側邊、卡車的正面皆出現嚴重凹陷。事故發生後，一共有17名傷患被送往醫院急救，其中包含貨車與巴士的駕駛在內，有3人命危。事故現場還有大量豬隻亂竄，場面十分混亂。

根據《北海道放送》報導，一輛從札幌市開往函館市的巴士18日中午行經八雲町附近的國道5號線時，與對向車道的大貨車發生正面衝撞。警消接獲通報後趕往現場，並將17名傷患送醫。然而其中有3人傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，包含巴士與貨車的駕駛。

該輛巴士「高速函館號」18日上午7時50分從札幌市出發前往函館市，當時車上一共有18名乘客與1名駕駛。而車頭嚴重凹陷的大型貨車則是載著多頭豬隻，事故發生後，有7至8頭豬隻逃出，在街上亂竄。

警方指出，現場為雙向單線道，目前仍要持續深入調查，才能釐清詳細事故發生原因。

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
宥勝襲胸女員工！她怒轟超假掰　挖出「黃子佼拒絕同台」內幕
蕾菈強吻統神認錯了！　道歉文「3句話」讓網友更火大
已300童死！有毒「感冒糖漿」全球流竄　WHO：又有9國受影
獨／宥勝性騷「老婆正懷二胎」　受害者曝他道歉訊息
赴日買Suica卡回台灣賣　「1張台幣500元」遭轟！賣家：
快訊／午後雷雨報到！　2縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

船上載120人！菲律賓渡輪海上起火　狂燒5小時濃煙竄天

已300童死！有毒「感冒糖漿」全球流竄　WHO證實：又有9國受影響

「載豬大貨車」撞客運！北海道嚴重車禍17傷　3人命危

恐怖亂流！英航客機折返新加坡　5空服人員受傷1人動刀住院

女地勤被吸進「飛機引擎」慘死！　航空公司判賠48萬

紐時：證據顯示「俄方炸毀烏克蘭水壩」　內部引爆破壞結構

印度飆45.1°C熱爆！極端熱浪72小時98人喪命　學校關閉暑假延長

商務艙竟傳歡淫聲！　他搭長途飛機「爽看A片」還開擴音

阿嬤離奇陳屍「頂樓停車場」2天！　驗屍結果反轉：跌倒後曬死

紐時：俄軍從錯誤中學習　烏軍反攻更棘手

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

船上載120人！菲律賓渡輪海上起火　狂燒5小時濃煙竄天

已300童死！有毒「感冒糖漿」全球流竄　WHO證實：又有9國受影響

「載豬大貨車」撞客運！北海道嚴重車禍17傷　3人命危

恐怖亂流！英航客機折返新加坡　5空服人員受傷1人動刀住院

女地勤被吸進「飛機引擎」慘死！　航空公司判賠48萬

紐時：證據顯示「俄方炸毀烏克蘭水壩」　內部引爆破壞結構

印度飆45.1°C熱爆！極端熱浪72小時98人喪命　學校關閉暑假延長

商務艙竟傳歡淫聲！　他搭長途飛機「爽看A片」還開擴音

阿嬤離奇陳屍「頂樓停車場」2天！　驗屍結果反轉：跌倒後曬死

紐時：俄軍從錯誤中學習　烏軍反攻更棘手

退休警犬病重將安樂　「貼腿撒嬌說掰掰」員警淚送：謝謝你的付出

遭棄保？侯友宜民調慘輸柯文哲　朱立倫提3解方：自己強最重要

侯、郭誰較能帶領台灣？　柯文哲選郭台銘：大老闆看過世面有差

江坤宇史上最年輕人氣王　個性有像嗎？彭政閔笑：我該瘋會瘋

許富凱三度合作血肉果汁機　親揭他們私下真面目

任容萱男友捲性騷疑雲　最辣國文師揭不點名原因：受害者大多女星

剛準備午仔魚料理！爸回頭驚見「尾巴消失」　兇手爽到夢裡微笑

我的孩子該驗質譜儀嗎？台大醫聯名給建議：資源應留給「這族群」

30歲女參加同學會！揹「普通包包」被笑　怒了：名牌包才有出息？

蕾菈強吻統神「拉風的臉龐」讓她意亂情迷！網見道歉文3句更火大

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

國際熱門新聞

WHO：有毒「兒童止咳糖漿」恐有未爆彈

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

點頭讓老公娶小三　正宮出招讓她崩潰想離

YTR開藍寶堅尼飆速拍片撞車　5歲弟慘死

他搭商務艙　看A片還開擴音

27歲女殺母塞行李箱　法庭認罪了

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

美男逼3幼兒「排排站」射殺

辦公室「1風水寶地」讓他不想換座位

有毒感冒糖漿全球流竄　WHO證實：又有9國受影響

渣男狂發小3性愛片　逼老婆離婚

影片曝！　拜登抱《慾望師奶》女星疑摸胸

女童遭性侵5次！淚訴「要做變性手術」　母心碎

美國大峽谷驚傳意外！　男1200公尺墜落身亡

更多熱門

相關新聞

阿嬤離奇陳屍「頂樓停車場」2天！驗屍結果反轉

阿嬤離奇陳屍「頂樓停車場」2天！驗屍結果反轉

日本福岡縣北九州市一名高齡女性17日上午被發現陳屍於當地一間購物中心的頂樓停車場，警方獲報趕往現場調查。由於案情離奇，警方最初並未排除意外與他殺的可能性。而在經過法醫相驗後，案情卻出現反轉，驗屍結果證實，婦人死因為中暑死亡。

辦公室「1風水寶地」讓他不想換座位

辦公室「1風水寶地」讓他不想換座位

等紅燈突遭黑人槍擊！壽司闆娘逝徒留2歲子

等紅燈突遭黑人槍擊！壽司闆娘逝徒留2歲子

布林肯致電南韓外長　韓中兩國爭議挺南韓

布林肯致電南韓外長　韓中兩國爭議挺南韓

飛行傘纏到2萬伏特高壓電線　6旬男被電死

飛行傘纏到2萬伏特高壓電線　6旬男被電死

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

宥勝遭爆對女員工「舔耳、解內衣摸胸」　本人認錯道歉了！

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

PLG已婚超級球星　遭控桃色風波

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

快訊／廣末涼子老公記者會落淚！「她沒有放棄養育孩子」

宥勝好老公人設大翻車！上千網友失望湧入

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

妻偷吃農會主管　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

瘦子飆髒話直播：我知道你在看！

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面