等紅燈突遭黑人槍擊！壽司店老闆夫妻徒留2歲子　懷美國夢刻苦創業

▲30多歲的韓裔權姓夫妻在美國西雅圖經營日式壽司店，本月13日開車上班等紅燈時遭遇槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國近來發生多起槍擊事件，繼5月德州達拉斯某購物商場傳出槍擊事件，導致韓裔夫婦和3歲兒子喪命後，最近在西雅圖又發生韓裔民眾遭到槍殺身亡的案件，當地韓裔社會陷入恐慌，權姓夫婦在當地經營壽司店，豈料開車上班等紅燈時，遭到一名陌生的黑人男子持槍射擊，懷有身孕的女子不治身亡，留下2歲兒子。

根據韓媒《東亞日報》，34歲的權姓女子、37歲的權成炫（Sung-hyun Kwon，권성현，音譯）是一對夫妻，他們懷抱著「美國夢」，在華盛頓州西雅圖市中心貝爾敦（Belltown）經營日本壽司店「Aburiya Bento House」，他們於當地時間13日上午11時15分像往常一樣開著車準備到餐廳上班，停在貝爾敦的某十字路口等紅綠燈。

只要左轉再行駛500公尺，就能抵達餐廳。

▲夫妻倆在美國西雅圖經營日式壽司店，槍擊事件後民眾獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

豈料，此時卻突然出現一名身份不明的30歲陌生男子，該名男子事後被證實名為古斯比（Cordell Maurice Goosby），他突然持槍朝車上的駕駛座窗戶射擊，坐在駕駛座上的權姓女子胸部、頭部中彈，導致懷孕32周、即將臨盆的權姓女子在送醫後依舊不幸身亡，醫療團隊透過緊急分娩手術取出腹中的女嬰，儘管女嬰一度倖存下來，最後卻仍不治身亡。

權姓夫婦的好友在募集醫療費用的網站「GoFundMe 」寫道，坐在副駕駛座上的權姓男子在見到妻子遭槍擊鮮血直流後，出於本能用雙臂抱住妻子、保護妻子免受攻擊，並緊急撕開衣服為妻子止血，過程中他的雙臂也遭到彈擊，儘管妻子同樣也在槍擊事件後送醫搶救，無奈卻回天乏術，他只好抱著從腹中緊急分娩取出的女兒，並親眼看著女兒離世，痛哭失聲。

好友透露，權姓女子留下2歲兒子離開人世，兒子在槍擊發生時並不在現場，夫妻倆本來計畫在幾周後為兒子慶祝3歲生日，夫妻倆計畫買蛋糕、舉辦慶生派對，如今卻成為無法實現的遺憾，稚子目前還不知道，他這一生再也無法見到媽媽。

根據美媒《西雅圖時報》、《NBC News》，權姓夫妻倆2018年起在西雅圖經營壽司店，然而不久卻經歷新冠疫情，他們靠著努力挺過疫情時期的艱難，展現努力實現「美國夢」的意志，如今卻遭遇橫禍，令人感到相當遺憾。至於同樣在附近經營餐廳的男子霍伊爾（Michael Hoyle）則回憶，罹難的權姓女子生前是最有愛心、最無私的人。

當地韓人（韓裔）社會為死者家屬募款10萬美元（約新台幣304萬元）。友人透露，權姓男子的父母如今仍待在南韓，目前因為各種問題而無法前往美國。

▲犯人為30歲的非裔男子古斯比。（圖／庫克縣司法行政官）

這起槍擊案件的30歲歹徒、非裔男子古斯比在犯罪現場被警方逮捕，他和權姓夫婦互不相識，他在被捕時舉起雙手高聲喊道「是我做的」（I did it），他聲稱在權姓夫妻倆的座車內藏有槍枝，因此才開槍射擊，不過警方在調閱監視器畫面後，卻發現古斯比的說法明顯不符合事實。

古斯比恐面臨長達57年的監禁。據悉，2017年他曾有違法使用槍枝的前科，因此按理說不得在合法的情況下取得槍枝，警方在現場發現一把遭丟棄的半自動式手槍，研判古斯比可能是從附近竊取而來。