「軍公教都是米蟲」誰說的？　民進黨：侯友宜操弄仇恨言論

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜18日指控，民進黨這幾年利用媒體撲天蓋地稱「軍公教都是米蟲」，對此，民進黨發言人卓冠廷嚴正駁斥，民進黨從來沒有發表過此言論，請侯友宜提出證據，不然就是公然造謠，刻意操弄仇恨言論，國民黨及侯友宜現在就是全台最大假訊息製造中心。

侯友宜今天上午參加「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，他致詞時表示，民進黨這幾年在執政的過程當中，利用媒體撲天蓋地說了一句話「軍公教都是米蟲」，製造階級對立衝突，撕裂了族群的仇恨，「這樣執政之下我們還可以忍受嗎？」

對此，卓冠廷表示，總統蔡英文執政這7年以來，分別在2018年和2023年為軍公教調薪3%及4%，且2023年的調整，是25年來最高的一次，相較於國民黨的前總統馬英九，執政了8年卻僅僅調薪過一次；民進黨致力保障軍公教人員的權益，而國民黨及侯友宜卻不斷把「軍公教是米蟲」這樣的言論扣在民進黨的頭上，實在離譜。

卓冠廷批評，民進黨從沒說過的話，侯友宜卻在短短兩天內說了兩次，侯友宜應該要跟全體軍公教道歉。

身兼黨發言人的立委林楚茵亦指，民進黨從來沒說過「軍公教是米蟲」，這句話是從侯友宜嘴巴講出來的，侯友宜詆毀軍公教人員，請侯友宜立即道歉，侯友宜為了拉抬聲量，發表不負責任的不實言論，不惜製造對立撕裂台灣、受傷害的是軍公教人員。