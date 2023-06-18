澎湖造勢千人喊凍蒜　賴清德：台灣要成為經濟「日不落國」

▲賴清德今天上午前往澎湖造勢。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德18日上午出席「澎湖縣信賴台灣之友會成立大會」，賴清德致詞提出4大承諾，分別為「拼經濟」、「護民主」、「強國防」及「保和平」。同時賴清德也表示對澎湖有更深的期待，指出台灣要在2050完成淨零排放轉型，希望澎湖能夠「走在台灣最前面，成為示範城市」。賴清德也承諾，未來將與大家一起打拼，完成這個目標。

澎湖縣信賴台灣之友會成立大會，現場湧入超過千位支持者，賴清德步入會場時，支持者高舉旗幟，「凍蒜」聲不斷，氣氛十分熱烈。澎湖縣長陳光復、立法委員楊曜、馬公市長黃健忠、前澎湖縣長高植澎及地方黨公職皆到場力挺，展現團結氣勢。會中賴清德也親自授證、授旗予後援會幹部及澎湖縣信賴之友會理事長辛伊堯，並共同留下合影。

賴清德提出4大承諾，分別為「拼經濟」、「護民主」、「強國防」及「保和平」。他表示，希望台灣成為經濟上的「日不落國」，台灣應該要有一個抱負，不是要搶奪其他國家或是領土，而是要用經濟實力，讓台灣企業可以立足台灣，放眼全世界，讓產品可以行銷全國，企業到每一個國家都能看到國旗，看到公司經營的實力，「我們台灣自然能成為日不落國的經濟強國」。

賴清德表示，要確保主權，千萬不能接受九二共識一個中國的原則，不能因為暫時的和平而犧牲主權，葬送民主的成果；面對中國的威脅，膝蓋不能跪下去，今天如果跪下去，不只是讓中國看不起，未來還會要求更多事情，在這樣的情形之下，一方面國防自主力量要提升，另外一方面和美國或其他國家進口先進的武器，來保護自己的國家，當總統蔡英文推動國艦國造、國機國造，使得產業也因此升級，創造許多工作機會。

賴清德表示，民進黨過去為民主打拼，未來要為和平奮鬥。和平的前提也是一樣，主權不能葬送，沒主權的和平不是真正的和平，就像香港和澳門一樣，沒主權的和平，今天如果為了假和平放棄主權，未來前途絕對是一片黑暗。