印度飆45.1°C熱爆！極端熱浪72小時98人喪命　學校關閉暑假延長

▲印度熱浪來襲，北方邦54人死亡、400人住院，比哈爾邦則有44人喪命。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北部近期受到極端熱浪影響，多地出現攝氏40多度的高溫，甚至達到45.1度，造成北方邦與比哈爾邦在短短72小時內，已有98人因高溫死亡。隨著熱浪持續且其他邦也可能受到高溫影響，比哈爾邦部分學校關閉、中央邦宣布延長暑假，醫師表示，儘管死者的死因不同，但酷暑可能是一大因素，住院人數正在上升中。

綜合新德里電視台、今日印度等報導，北方邦當地大多數地區出現攝氏40度以上高溫，在15日至17日期間，巴利亞（Ballia）一間地區醫院收治的病患之中有54人死亡，至少400人因發燒、呼吸困難與其他併發症被送進醫院。

相關人員透露，大部分患者年齡在60歲以上，本身皆有既存健康問題，病情因極端高溫惡化。死者死因大多為心臟病發作、腦中風和腹瀉。北方邦政府已從首府勒克瑙（Lucknow）召集醫師團隊做進一步調查。

依據印度氣象局數據，北方邦巴利亞16日最高溫來到攝氏42.2度，比平時高出4.7度。醫院內部裝設風扇、冷卻器與空調，防止病患與工作人員中暑，也因為病患不斷湧入，醫師及輔助醫務員的人數也增加。

除了北方邦，鄰近的比哈爾邦情況也不例外，有44人因極端熱浪死亡。比哈爾邦至少有11個地區出現攝氏44度以上高溫，首府巴特納（Patna）出現攝氏44.7度，學校將關閉至6月24日，而城鎮斯赫伊克普拉（Sheikhpura）達到攝氏45.1度。

隨著熱浪持續，中央邦政府決定延長暑假至6月30日。印度氣象局表示，未來3至4天將持續受到嚴重熱浪影響，之後才會逐漸減弱。