影片曝！拜登抱《慾望師奶》女星　疑似摸胸部下緣





記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登日前在白宮出席電影首映會，與《慾望師奶》女星伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）擁抱致意時，眾目睽睽之下手掌疑似劃過接近她的腋下處、胸部下緣，影片在網路上廣傳，引起網友熱議。

▲拜登與伊娃隆格莉亞擁抱致意，卻被拍到疑似鹹豬手。（圖／路透）

以《慾望師奶》（Desperate Housewives）走紅、獲金球獎提名的女星伊娃隆格莉亞，近日執導演筒推出電影《火辣奇多的誕生》（Flamin' Hot），15日在白宮舉行首映會。

拜登與第一夫人吉兒也出席首映會，上台致詞時吉兒與伊娃隆格莉亞分站講台兩邊。致詞結束後，拜登隨即轉身與伊娃隆格莉亞擁抱致意，但在兩人身體分開時，拜登並未完全鬆開手，雙手手掌還貼著伊娃隆格莉亞的身體，因此滑向她的胸部下緣。

▲拜登疑似手掌摸到伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）的胸部下緣。（圖／翻攝推特）

伊娃隆格莉亞很快反應過來，立刻分別握住拜登的雙手，主動控制場面，接著向後一步拉開距離。此時吉兒轉身正走下講台，可能並未看見拜登與伊娃隆格莉亞尷尬的一幕。

影片在推特上廣傳並引起討論，網友紛紛抨擊噁心，有少數人則指事情發生的全貌不同於影片片短所呈現的，還有人翻出拜登過往「超過一般身體界線」舉動的照片。