碰到診所女員工手被控性騷　他怒嗆「再說就搧下去」真出事了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿志（化名）是某診所的病患，去年5月間他與診所女員工一起等電梯時，被指控意圖碰觸手掌性騷擾，一氣之下反嗆「妳再說，我就搧下去」，結果性騷擾的部分獲得不起訴處分，反而是後續嗆聲的部分被高雄地院法官依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿志不滿被指控性騷擾，當場怒嗆診所女員工，因而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿志去年5月間在某診所一樓等電梯，診所女員工剛好也要搭乘電梯，但他被女員工指控意圖碰觸手掌性騷擾，當下他辯稱是不小心碰到的；後來兩人上樓，女員工再次提出質問，他一氣之下當場以台語說出「妳再說，我就搧下去」等話。

阿志挨告之後，雖然坦承有在上述時間前往該診所，但堅決否認對女員工咆哮及作勢攻擊。至於性騷擾的部分，檢方經調查予以阿志不起訴處分。

高雄地院法官認為，該案除了女員工的證詞之外，還有另外兩名證人作證，證人與阿志沒有任何過節、仇隙，應當不會冒險做偽證，加上還有現場監視器畫面佐證，可見阿志確實有對女員工進行恫嚇，他的說詞顯然與客觀事證不符，因此沒有採信。

法官表示，阿志僅因一時情緒失控，就對女員工施以恐嚇，妨害女員工執行醫療業務，損害醫病關係，不僅減損整體醫療士氣，也間接影響其他就醫病人及家屬的權益，行為確實不應該，最終依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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