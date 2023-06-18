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大陸 大陸焦點 特派現場

布林肯抵達北京　陸學者：中美「結束僵冷」但不算破冰

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日抵達北京，預計將與中國大陸外長秦剛、中共中央外事辦主任王毅會面。大陸學者吳心伯分析，布林肯此行談不上是破冰，只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷狀態」。

▲▼ 美國國務卿布林肯出訪中國。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯已抵達北京。（圖／路透社）

根據《澎湃新聞》報導，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，實際上，布林肯的來訪是被「氣球事件」，還有蔡英文過境美國推遲的，現在只是回到去年11月，中美元首在峇里島會晤期間達成的「推進兩國高層交往」共識。

吳心伯提到，此訪也談不上是「破冰」，因為中美高層之前已經有了一些接觸，只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷狀態」，繼續推進高層互動，試看能否處理兩國關係中的一些突出問題，以及推動兩國在部分問題上的協調與合作，「至於這次訪問結果如何，還需結合接下來的雙邊互動才能做判斷。」

▲▼ 美國國務卿布林肯出訪中國。（圖／路透）

吳心伯認為，此次美方關注的問題可分為雙邊和多邊兩大塊，議題較多，從雙邊來看，布林肯可能談及是否要恢復兩軍交往，重啟和中方的一些對話機制，以及如何改善雙邊人文交流的問題。

吳心伯進一步指出，多邊層面，可能會談到氣候變化合作、俄烏衝突、朝鮮半島、阿富汗、緬甸甚至蘇丹等地區性熱點問題。

吳心伯也特別提到，去年裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，外交部宣布的「三項取消、五項暫停」，裡面部分內容有望恢復，比如氣候對話、打擊跨國犯罪。同時，兩軍之間也有望恢復一兩個工作層面的溝通對話機制。

吳心伯直言，美方現在著眼的還是11月在舊金山舉行的APEC峰會，「我在華盛頓的時候，美中貿易全國委員會會長和我說，他們很著急，不知道中方誰去參加這次峰會，而現在酒店房源很緊張，需要趕緊訂酒店。可見，美方心裡也有點『打鼓』。」

▲▼美國國務卿布林肯抵達中國北京。（圖／路透）

吳心伯強調，中美關係總體上還處在脆弱、不穩定的狀態，在這個時候，如果發生偶然事件，一定要處理好、要冷靜，不要過分受到國內政治的影響。

吳心伯說，在涉及到中國核心利益的台灣問題上，美方一定要謹慎處理，因為在這個問題上，中方的立場很清楚，決心很堅定，能力也在不斷提升。

吳心伯還說，中美打交道或者互動的條件（terms），要由雙方一起決定，不可能由美國單方面來決定，這一點很重要，「比如說，不能美方說想來（訪問）就來，不來就不來。今年2月，布林肯推遲訪華，後來又說想在4月訪華，但實際上並不是他想來訪問就能來的。」

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