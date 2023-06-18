美國務卿訪中「3大關鍵議程曝光」　可能會見習近平

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿布林肯今（18）日抵達北京，展開為期2天的訪問。《美聯社》引述政府官員說法指出，他預期與中國外交部長秦剛、中共中央外事辦主任王毅會談，並且可能與中國國家主席習近平見面。BBC也整理出這次會談的3大關鍵議題。

▲中國外交部長秦剛與美國國務卿布林肯。（圖／CFP）

1、修補關係

布林肯是拜登政府2021年1月執政以來的最高階訪中官員，也是5年來第一位訪問北京的美國國務卿，這趟行程就是為了重建任何形式的外交互動。

不過，中方對此回應冷淡。在14日的美中外交首長通話中，秦剛向布林肯表示，近期美中關係惡化「誰是罪魁禍首非常明顯…美國應該尊重中國的關注議題，停止干預中國內政，並以競爭為名損害中國的主權、安全及利益發展。」

美方也淡化了任何重大聲明，國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）說，不要預期兩國的相處模式會有某種形式的突破或改變。BBC寫道，以外交術語來說，這趟訪問唯一「可交出」（deliverable）的成果就是這次會晤確實成真了。

▲布林肯已經抵達北京。（圖／路透）



2、緩解貿易衝突

拜登與中國的關係一開始就不太穩定，一部分是因為他不願取消川普實施的貿易措施，包括對中國商品課徵數十億美元進口關稅。在某些領域，拜登政府的施壓力道甚至更大，例如限制美國晶片出口至中國，維持美國在最先進電子產業的優勢。作為回應，北京也對美國最大半導體製造商美光科技實施禁令。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）認知到中國存在擔憂，但美國將捍衛並解釋迄今所做的一切，以及未來可能發生的事。

如果說美中註定在電腦技術領域發生激烈競爭，卻可能在非法藥物貿易領域有更多合作空間，華府希望限制進口用來製造吩坦尼（Fentanyl）的中製化學物質。吩坦尼是一種藥效比海洛因強上數倍的合成類鴉片止痛劑，過去7年在美國造成的用藥過量死亡率已經翻漲至3倍多。

▲中國間諜氣球事件導致美中關係進一步惡化。（圖／路透）



3、避免戰爭

美中戰艦在台海及南海發生對峙，而在2月間諜氣球事件過後，有消息稱中國考慮向俄羅斯運送武器，立即用於烏克蘭戰場，令外界擔憂烏俄衝突恐怕演變為美中代理人戰爭。

如今，美國政府官員不再支持這些指控，消除2國之間特別有爭議的一大問題，但布林肯預期仍會重申警告，也就是如果中國向俄羅斯提供任何軍事及財政援助，將產生嚴重後果。

布林肯與其外交團隊表示，此趟訪問目標是為緊張局勢「降低風險」，第一步則是恢復溝通。但目前為止，實現更多目標可能是一項艱鉅任務。對拜登而言，更廣泛合作可能愈發困難，因為隨著2024年美國總統大選接近，華府的反中言論勢必升溫。