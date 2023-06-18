2萬顆感冒藥煉成安非他命！「絕命毒師雙人組」證物沖馬桶漏餡

記者許權毅／台中報導

台中市刑大日前偵破一起毒品案，發現有毒品前科的陳男、楊男購入2萬多顆感冒藥，製成安非他命的先驅原料「假麻黃鹼」，再提煉成安非他命。警方在5月底前往攻堅，狡猾的犯嫌還將「證物」倒進馬桶水箱滅證，最終仍被警方發現，2嫌被逮後送往雲林地檢署，聲押獲准。

▲台中市刑大與高雄、台南警方組成專案小組，破獲一起製毒工廠案，狡猾犯嫌還將證物倒進馬桶，企圖滅證。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市刑大偵七隊日前與台南市警局、高雄市警局組成專案小組，成功破獲安非他命製毒工廠。41歲陳男、37歲楊男有毒品前科，竟利用感冒藥提煉成安發非他命，販售牟利，為避免警方查緝，還將「工廠」分散在高雄、屏東有3處房屋裡。

▲▼ 警方前往攻堅，當場查扣大量證物，有至少100公克安非他命成品。（圖／記者許權毅翻攝）



警方見時機成熟，日前兵分多路前往攻堅，當場查扣100多克安非他命成品、2000c.c.液態安非他命、大量感冒藥錠、量杯、濾紙、加熱器、冰箱、脫水機等製毒工具等等證物。2嫌在警方攻堅當下，還將部分原料倒進馬桶水箱裡滅證，所幸警方仔細搜索，才發現有大量「證物」在裡頭，也當場讓楊、陳無話可說。

▲▼ 2嫌購入2萬顆感冒藥，將工廠分散在南部製毒。（圖／記者許權毅翻攝）



經查，2嫌先行購入2萬多顆感冒藥錠，接著以甲醇溶解藥錠，再經冷卻、烘乾製成安非他命的先驅原料「假麻黃鹼」，提煉成安非他命成品過程若失敗，馬上就倒進馬桶中滅證，全案訊後依涉嫌毒品危害防制條例移送雲林地方檢察署偵辦，涉嫌重大，均由法院裁定羈押。