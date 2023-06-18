　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

寶成羊曉東深夜辭職　民代怒：受害者陰影竟是你口中的鬧劇

記者游瓊華／台中報導

寶成集團副總經理羊曉東涉嫌性騷，民代揭露受害對象包含5名女員工，羊曉東提告市議員林祈烽妨害名譽後，事隔一天在臉書上宣布辭去寶成副總職務。對此，林祈烽上午代受害者回應，羊曉東若認為自己是清白的，為何要辭職，且怒批羊至今仍欠所有受害者一個真誠的道歉，「性騷擾是受害女員工一輩子的陰影、悔恨，竟在羊曉東口中是鬧劇！」

▲林祈烽再控羊曉東。（圖／記者許權毅攝）

▲寶成副總羊曉東捲性騷案，17日深夜辭職，卻又稱性騷案是鬧劇一場。對此，市議員林祈烽再怒嗆，若清白為何要辭職？。（圖／記者許權毅攝）

市議員林祈烽表示，他一定會追究相關人員的刑事責任，這是目前發生多起性平案件中最壞的示範，希望寶成企業集團能深自檢討，不要等風頭過後又讓性騷擾慣犯回任復職。

▲羊曉東。（圖／翻攝世新大學官網、羊曉東臉書）

▲羊曉東17日深夜在臉書上宣布辭去寶成集團副總一職，但文中訴盡委屈。（圖／翻攝羊曉東臉書）

林祈烽上午召開記者會，代受害者念出聲明稿，「很遺憾看到你辭職後竟然還發出這種聲明，性騷擾對這些受害者來說，是心中一輩子的陰影，是那種半夜都會被驚醒的悔恨，為什麼你羊曉東竟然會講出是一齣鬧劇？這代表你就是那種不尊重女性、不把性騷擾女員工當成是一件嚴肅和嚴重的大事，把性騷擾案講成是鬧劇？受害人罵你無恥和下流都是剛好而已！」

▲羊曉東。（圖／翻攝世新大學官網、羊曉東臉書）

▲羊曉東曾任新聞媒體記者及主管，甚至許多線上記者都曾是羊的學生。（圖／翻攝世新大學官網）

聲明稿中也提到，一個性騷擾慣犯，離開職場就是要避免更多的女員工受害，台灣是民主社會，性騷擾案件不會空穴來風，更不會無中生有，在多名人證具體指控下，曾擔任過媒體記者和主管的羊曉東，卻選擇以扭曲硬拗的方式，意圖形塑自己是被勒索的對象，這些被你酒後和在辦公室內騷擾的女員工，才是真正的受害者！

聲明稿最後直言，沒有人會想毀滅寶成企業的公司形象，能夠毀滅寶成企業形象的人，就是寶成的管理階層和你這種藉勢藉端性騷擾女員工，事後又不肯認錯道歉的慣犯，你們才是造成今天這場風波最大的元凶！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
爸爸繳一輩子房貸「房子卻是別人的」！　她嘆：家快要沒了
別再吃水煮青菜！　營養師驚吐「最不推原因」
市長獎最老得主是她！　每天3小時通勤上學「73歲大一新鮮人」
激戰美髮師「雙腿瘀青」！　人妻撒嬌：你沒戴
盧秀燕跟風曬20歲照片！　網友：輾壓一線女星
快訊／台大前助理教授道歉了！　辭去所有教職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「有人啦，嗶三X」休旅車猛叭還逆向超車　他搖車窗狂罵再檢舉

人妻激戰「雙腿瘀青」！美髮師喊：我厲害　年薪350萬夫怒告

寶成羊曉東深夜辭職　民代怒：受害者陰影竟是你口中的鬧劇

妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

妻偷吃農會主管　岳母舉動讓綠帽夫氣炸

仙人跳勒索20萬！北市警靖城掃黑　9天逮45黑幫成員到案

男戴安全帽偷自動洗衣店女性內衣逃逸　店家監視器全都錄

黑衣男躲彩券行廁所竊走19萬！警報器大作　打破玻璃窗狂奔

知名眼科遭丟煙霧彈討債！傳單用拉丁文批：說謊　2黑衣人被逮

抓到了！2嫌偷「大鋼牙」得手1萬5全花光　他還把掃雷車當秘密基地

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

補班日局部大雨襲9縣市　下周一起高溫上看35度

「有人啦，嗶三X」休旅車猛叭還逆向超車　他搖車窗狂罵再檢舉

人妻激戰「雙腿瘀青」！美髮師喊：我厲害　年薪350萬夫怒告

寶成羊曉東深夜辭職　民代怒：受害者陰影竟是你口中的鬧劇

妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

妻偷吃農會主管　岳母舉動讓綠帽夫氣炸

仙人跳勒索20萬！北市警靖城掃黑　9天逮45黑幫成員到案

男戴安全帽偷自動洗衣店女性內衣逃逸　店家監視器全都錄

黑衣男躲彩券行廁所竊走19萬！警報器大作　打破玻璃窗狂奔

知名眼科遭丟煙霧彈討債！傳單用拉丁文批：說謊　2黑衣人被逮

抓到了！2嫌偷「大鋼牙」得手1萬5全花光　他還把掃雷車當秘密基地

收編調皮白襪汪！2年後「長毛→短毛」身材厚實　媽笑：驚喜包

「有人啦，嗶三X」休旅車猛叭還逆向超車　他搖車窗狂罵再檢舉

加油等等！　中油宣布明天起汽油調降0.3元

全國6歲幼童可至新北驗巴比妥！　侯友宜：中央不做我來承擔

謠言「愛不到才苛刻」…陳薇仲喊：看不起張之豪！再亂傳絕對提告

吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待　立陶宛前國防部長今訪台

侯友宜證實昨致電韓國瑜祝「生日快樂」　雙方通話內容曝光

他請正妹吃無菜單料理！隔天1動作被封鎖了　網嘆：活該

砂石車撞信義民宅！議員爆與新北工程有關　喊話侯友宜「不要惦惦」

個資外洩學生痛批侯競辦　侯友宜：保護學生隱私是該盡的責任

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

丈夫手機存「大量小三裸照」！妻提告慘吞牢飯

北車旁工地鋼筋砸車　工人急喊：完了

信義區凌晨貨車撞民宅！巨響嚇壞居民

妻偷吃農會主管　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

撞擊瞬間曝！　信義區凌晨「砂石車撞民宅」

台版特斯拉董座繳7千萬　換出國12天

羊曉東捲入性騷離職了！PO文曝心聲

恩客射後不理神隱30年！酒店妹終讓獨子認了爸

公托童生殖器潰爛　師用腿壓人爽玩手機

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

中山大學宿舍火警！4隊消防員出動

「姊弟戀夫妻」墜樓雙亡　驗屍結果曝

更多熱門

相關新聞

遭控誘導女學生發展私人感情　李明璁道歉「辭去所有教職」接受調查

遭控誘導女學生發展私人感情　李明璁道歉「辭去所有教職」接受調查

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

布林肯抵北京　陸學者：中美「結束僵冷」

布林肯抵北京　陸學者：中美「結束僵冷」

美國務卿訪中「3大關鍵議程曝光」

美國務卿訪中「3大關鍵議程曝光」

男戴安全帽偷自動洗衣店女性內衣　監視器全都錄

男戴安全帽偷自動洗衣店女性內衣　監視器全都錄

關鍵字：

寶成性騷擾羊曉東林祈烽影音

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

洗衣袋「2錯誤用法」曝！內行人驚吐：30%↑汗臭會跟回來

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

快訊／原民歌王萬沙浪過世！享壽74歲

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

丈夫手機存「大量小三裸照」！妻提告慘吞牢飯

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

從小到大「超想住透天」卻被住戶勸退！一票人破盲點

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面