寶成羊曉東深夜辭職　民代怒：受害者陰影竟是你口中的鬧劇

記者游瓊華／台中報導

寶成集團副總經理羊曉東涉嫌性騷，民代揭露受害對象包含5名女員工，羊曉東提告市議員林祈烽妨害名譽後，事隔一天在臉書上宣布辭去寶成副總職務。對此，林祈烽上午代受害者回應，羊曉東若認為自己是清白的，為何要辭職，且怒批羊至今仍欠所有受害者一個真誠的道歉，「性騷擾是受害女員工一輩子的陰影、悔恨，竟在羊曉東口中是鬧劇！」

▲寶成副總羊曉東捲性騷案，17日深夜辭職，卻又稱性騷案是鬧劇一場。對此，市議員林祈烽再怒嗆，若清白為何要辭職？。（圖／記者許權毅攝）



市議員林祈烽表示，他一定會追究相關人員的刑事責任，這是目前發生多起性平案件中最壞的示範，希望寶成企業集團能深自檢討，不要等風頭過後又讓性騷擾慣犯回任復職。

▲羊曉東17日深夜在臉書上宣布辭去寶成集團副總一職，但文中訴盡委屈。（圖／翻攝羊曉東臉書）



林祈烽上午召開記者會，代受害者念出聲明稿，「很遺憾看到你辭職後竟然還發出這種聲明，性騷擾對這些受害者來說，是心中一輩子的陰影，是那種半夜都會被驚醒的悔恨，為什麼你羊曉東竟然會講出是一齣鬧劇？這代表你就是那種不尊重女性、不把性騷擾女員工當成是一件嚴肅和嚴重的大事，把性騷擾案講成是鬧劇？受害人罵你無恥和下流都是剛好而已！」

▲羊曉東曾任新聞媒體記者及主管，甚至許多線上記者都曾是羊的學生。（圖／翻攝世新大學官網）



聲明稿中也提到，一個性騷擾慣犯，離開職場就是要避免更多的女員工受害，台灣是民主社會，性騷擾案件不會空穴來風，更不會無中生有，在多名人證具體指控下，曾擔任過媒體記者和主管的羊曉東，卻選擇以扭曲硬拗的方式，意圖形塑自己是被勒索的對象，這些被你酒後和在辦公室內騷擾的女員工，才是真正的受害者！

聲明稿最後直言，沒有人會想毀滅寶成企業的公司形象，能夠毀滅寶成企業形象的人，就是寶成的管理階層和你這種藉勢藉端性騷擾女員工，事後又不肯認錯道歉的慣犯，你們才是造成今天這場風波最大的元凶！