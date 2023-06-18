知名眼科遭丟煙霧彈討債！傳單用拉丁文批：說謊　2黑衣人被逮

記者張君豪／台北報導

6月9日北市大安警分局接獲報案，轄區知名的星星親子眼科遭黑衣人投擲煙霧及發送傳單，傳單上以拉丁文寫下「Medicus plenus mendacium」（意思是：充滿謊言的醫師）警方獲報到場，討債者堅稱：該診所負責人陳姓醫師積欠上千萬元新台幣的裝潢費用，陳醫師則向警方表示「對方根本拿不出證明」，由於黑衣人丟擲煙霧彈行為屬實，警方當天約談丟擲煙霧彈的沈男（30歲）到案，並積極追查幕後主嫌。

▲大安區星星親子眼科遭歹徒丟擲煙霧彈示威，警方事後逮捕2人到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

據了解，黑衣人到該診所討債並非第一次，今年1月黑衣人曾到診所外舞龍舞獅，這次丟擲煙霧彈並散發傳單，指稱診所陳醫師是「充滿謊言的醫師」；討債這方認為，陳醫師長期積欠上千萬元裝潢費用未還，但診所負責人認為，對方根本拿不出任何單據、本票或借條就多次登門挑釁生事，他也無法容忍只能報警提告。

沈男9日當天到診所丟擲煙霧彈，所幸員工機警趕緊將煙霧彈丟於戶外，僅診所地板部分燒焦，並無人員受傷。警方調閱監視器後，10日中午即追查犯嫌沈嫌到案，報請台北地檢署檢察官指揮，追查幕後指使人周男（46歲）到案，警詢後依公共危險、妨害自由、妨害名譽等罪嫌函送法辦。

警方呼籲，債務糾紛事件應循合法途經尋求解決共識，如遇類似情況時，應立即撥打110或轄區派出所電話，通知員警到場了解情況，避免衍生事端或造成衝突。

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