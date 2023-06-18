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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！2嫌偷「大鋼牙」得手1萬5全花光　他還把掃雷車當秘密基地

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」陳列2輛海軍陸戰隊退役的兩棲登陸戰車(俗稱水鴨子)，6月4日民眾發現其中一輛LVTP5-E1工兵掃雷車的26支掃雷大鋼牙中被偷走24支，轄區警方連日追查，日前將2名竊嫌查緝到案，不過「大鋼牙」已遭變賣，所得贓款1萬5千多元已花費殆盡，2名竊嫌訊後依加重竊盜罪嫌移苗栗地檢署偵辦。

▲▼苗栗縣議會後方「貓裏喵親子公園」陳列的海軍陸戰隊退役工兵掃雷車前方犁形掃雷器共有26支大鋼牙，有24支被偷走，只剩2支撐在地上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣議會後方「貓裏喵親子公園」陳列的海軍陸戰隊退役工兵掃雷車前方犁形掃雷器共有26支大鋼牙，有24支被偷走，只剩2支撐在地上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

從去年1月開始，海軍陸戰隊退役的LVTP5-E1登陸工兵車就和另一輛LVTP5-R1兩棲登陸救濟車，共同陳列在苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」內，沒想到6月4日上午一位海軍陸戰隊退伍的外地遊客發現其中工兵掃雷車的大鋼牙不見了，趕緊通報苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會，並報警協查。

經苗栗警分局調閱周邊監視器影像及分析犯案手法研判，29歲謝男及31歲張男涉有重嫌，分別於6月9日及15日將二名竊嫌順利查緝到案，並取出犯案工具一批，惟24支「大鋼牙」已遭變賣，所得1萬5千餘元已全數花費殆盡，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，法院裁定謝男羈押。

據了解，謝嫌某日行經「貓裏喵親子公園」，發現展示用的掃雷車停在公園內無人看管，從5月17日開始利用深夜分3次以工具拆卸掃雷車前方的「大鋼牙」，把贓物拿去變賣現金。偵辦警方表示，謝嫌發現掃雷車側邊的車籍編號與自家的車號相似，就異想天開的把它當成天上掉下來的禮物，還把一些個人物品搬進車內、安裝天線，當成自己的秘密基地，讓查緝的警方哭笑不得。

「為海軍收戰果，為陸軍做先鋒」是海軍陸戰隊任務特性，而LVTP5-E1登陸工兵車正是海軍陸戰隊登陸作戰的開路先鋒，專門為清掃灘岸地雷、障礙物所設計，負責在敵火下開闢安全通道，車首裝置一具犁形剷刀式掃雷器（排雷犁），也有「大鋼牙」之稱。

苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會創會會長黃國鴻表示，當初協會花了5年時間跑流程，向陸戰隊指揮部爭取這2輛退役的「水鴨子」捐贈給苗栗縣政府，陳列在親子公園，藉此推動全民國防。經常有全國各地的陸戰隊退伍軍人來苗栗看「老戰友」，退伍老兵知道竊嫌把「老戰友」的大鋼牙拔光賣錢，都氣得想「海扁」這名小偷。黃國鴻希望縣政府積極攔截大鋼牙，不要被鋼鐵廠融掉了!萬一找不回來，也希望縣政府能找尋替代材料，將兩棲排雷車裝上假牙!

▲▼謝嫌除了竊取掃雷車的「大鋼牙」變賣，他發現掃雷車側邊的車籍編號與自家的車號相似，就異想天開當成自己的秘密基地，還把一些個人物品搬進車內、安裝天線，讓查緝的警方哭笑不得。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼謝嫌除了竊取掃雷車的「大鋼牙」變賣，他發現掃雷車側邊的車籍編號與自家的車號相似，就異想天開當成自己的秘密基地，還把一些個人物品搬進車內、安裝天線，讓查緝的警方哭笑不得。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼謝嫌除了竊取掃雷車的「大鋼牙」變賣，他發現掃雷車側邊的車籍編號與自家的車號相似，就異想天開當成自己的秘密基地，還把一些個人物品搬進車內、安裝天線，讓查緝的警方哭笑不得。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼涉嫌偷走大鋼牙的謝姓男子把水鴨子當成秘密基地，在車外安裝天線，並在車頂安裝擴音器。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼涉嫌偷走大鋼牙的謝姓男子把水鴨子當成秘密基地，在車外安裝天線，並在車頂安裝擴音器。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼涉嫌偷走大鋼牙的謝姓男子把水鴨子當成秘密基地，在車外安裝天線，並在車頂安裝擴音器。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼失竊的掃雷車大鋼光牙是鋼鋁合金材質，每件重量約20公斤，竊嫌賣24支鋼牙得贓款約1萬5千元，落網時已花費殆盡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲失竊的掃雷車大鋼光牙是鋼鋁合金材質，每件重量約20公斤，竊嫌賣24支鋼牙得贓款約1萬5千元，落網時已花費殆盡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」內，陳展著海軍陸戰隊除役的LVTP5-E1登陸工兵車(左)及LVTP5-R1登陸救濟車(右)，成為地方觀光的一項特色。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」內，陳展著海軍陸戰隊除役的LVTP5-E1登陸工兵車(左)及LVTP5-R1登陸救濟車(右)，成為地方觀光的一項特色。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣議會後方「貓裏喵親子公園」陳列的海軍陸戰隊退役工兵掃雷車前方犁形掃雷器共有26支大鋼牙，有24支被偷走，只剩2支撐在地上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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