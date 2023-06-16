聘僱外籍看護家庭也可申請長照服務　失能2至8級不同額度

▲已聘僱外籍看護工的家庭也可申請長照服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣邁入高齡社會，長照服務需求大增，徐榛蔚縣長提醒花蓮鄉親，家中已聘僱外籍看護，也可以申請長照服務，失能等級為2到8級，每一個等級都有不同可申請的額度。

花蓮縣政府表示，只要經照顧管理專員評估符合長照2.0補助資格對象，都可提出申請包括「專業服務」、「輔具購買、租借及居家無障礙環境改善」、「交通接送服務」、「喘息服務」等長照服務，呼籲聘僱外籍看護工的家庭可踴躍申請長照服務緩解照顧壓力，提升照護品質。





花蓮衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣截至今年4月底止聘僱外籍看護工人數達3,623人，聘僱外籍看護工使用長照服務人數達1,094人，其中已使用「交通接送服務」及「喘息服務」佔多數。有聘僱外籍看護工的家庭，可踴躍申請長照服務，提升照護品質。

另外，為強化外籍看護工休假權益，並保障被照顧者於外籍看護工休假期間之照顧品質及安全，被照顧者經地方照顧管理中心評估符合長照需要等級為第2級（含）至第8級並聘有外籍家庭看護工者，除原有喘息服務可以使用外，雇主也可選擇申請使用短期替代照顧服務。

▲依失能等級為第2級（含）至第8級，有不同的申請額度。

以長照需要等級第2級至第6級補助額度為例，若使用短照服務約為38天(可另搭配喘息服務14天)；至於長照需要等級第7級至第8級補助額度使用短照服務約為31天（可另搭配喘息服務21天），鼓勵雇主善加利用，讓外籍看護能夠獲得適當休息，兼顧其勞動權益同時也能提升照顧品質，讓需要被照顧的家人獲得更好的照護。



花蓮縣衛生局鼓勵聘僱外籍看護工的家庭，可撥打1966長照服務專線或洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站申請長照服務，由受過專業訓練的專員針對家庭照顧者的需求，與不同領域專業合作，提供必要的支持服務，協助家庭照顧者之照顧品質及安全。