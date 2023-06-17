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桃市議員徐其萬建議！大園中正東路常態調撥車道　17日起取消

▲大園區中正東路常態調撥車道17日起取消

▲桃園唯一一處常態調撥車道17日起取消。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國2甲大園交流道於今年1月通車後，經交通局調閱中正東路往返大園交流道車流量顯示，每日調撥時段(15-19) 由大園市區往交流道方向車流已明顯下降，及在地市議員徐其萬觀察車流已分散至國2甲大園交流道，現況2車道(往交流道方向)已足供現況車流量紓解，於市議會定期大會提出建議，經相關單位勘後，17日起取消中正東路調撥車道。

市府交通局表示，回顧調撥車道歷史，可回溯約22年前，因中正東路尖峰時間上下行交通量差異甚大，且往交流道方向道路容量趨近飽和，為紓解尖峰時段大園市區往交流道壅塞車流，設置調撥車道管制，以利疏導交通，於中正東路近民生南路口至平安路口間，設置約500公尺長調撥車道，往交流道方向於調撥時段增加1車道，並隨著交通量改變陸續調整調撥時間，為桃園市唯一一處常設調撥車道。

交通局長張新福表示，原調撥車道取消後，往大園市區方向將回復常態性3車道，配合車道調整，將原調撥車道線改為一般車道線，並拆除調撥車道相關牌面及號誌燈面，調整初期，將於調撥車道進入端前增設相關預告牌面，提醒用路人前方調撥車道已取消，避免民眾違規誤闖。

交通局表示，相關作業於6月17日完成，調撥車道即將走入歷史，大園分局將於短期內協助宣導及交通疏導，待民眾逐漸習慣，交通局將持續關注當地交通與車流狀況，並滾動式檢討調整相關交通設施，請用路人行經該路段時，注意相關標誌標線指引行駛，避免誤駛車道。

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