桃園唯一調撥車道　明起取消走入歷史

▲調撥車道取消 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者黃聖庭／桃園報導

國2甲大園交流道於今年1月通車後，經交通局調閱中正東路往返大園交流道車流量顯示，每日調撥時段(15-19) 由大園市區往交流道方向車流已明顯下降，且觀察車流已分散至國2甲大園交流道， 現況2車道(往交流道方向)已足供現況車流量紓解，調撥車道使用率日漸減少，決議將取消中正東路調撥車道。

回顧調撥車道歷史，可回溯約22年前，因中正東路尖峰時間上下行交通量差異甚大，且往交流道方向道路容量趨近飽和，為紓解尖峰時段大園市區往交流道壅塞車流，設置調撥車道管制，以利疏導交通，於中正東路近民生南路口至平安路口間，設置約500公尺長調撥車道，往交流道方向於調撥時段增加1車道，並隨著交通量改變陸續調整調撥時間，為桃園市唯一一處常設調撥車道。

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交通局長張新福表示，原調撥車道取消後，往大園市區方向將回復常態性3車道，配合車道調整，將原調撥車道線改為一般車道線，並拆除調撥車道相關牌面及號誌燈面，調整初期，將於調撥車道進入端前增設相關預告牌面，提醒用路人前方調撥車道已取消，避免民眾違規誤闖。

交通局表示，相關作業預計6月17日完成，調撥車道即將走入歷史，大園分局將於短期內協助宣導及交通疏導，待民眾逐漸習慣，交通局將持續關注當地交通與車流狀況，並滾動式檢討調整相關交通設施，請用路人行經該路段時，注意相關標誌標線指引行駛，避免誤駛車道。