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新竹火車站傳暴力事件！女遭毆打躲廁所　台鐵證實：2人都是站務員

▲月台追打進廁所，值勤女站務員竟無故遭2乘客狂毆。（圖／記者陳凱力攝）

▲月台追打進廁所，值勤女站務員竟無故遭2乘客狂毆。（圖／記者陳凱力攝）

記者游瓊華／新竹報導

新竹火車站在16日晚上9時許發生暴力事件，2名女性站務員疑因感情糾紛，其中1人找人助陣，2人聯手追打對方，還恐嚇對方2天內離職，否則要讓她沒工作，雙方並爆發拉扯，警方獲報趕到現場時，被兩人聯手毆打的站務員，已在廁所裡躲了30分鐘。台鐵證實，事件中雙方當事人都是台鐵站務員，分別任職新竹站以及苗栗站。

台鐵表示，16日晚上9點30分左右接獲民眾通報，新竹火車站第1月台有人扭打，經查是一位新竹站人員與一位苗栗站站務員，經調解後2人當下分開。不過，半小時後，約晚間10點許又聽聞公廁有吵鬧聲，民眾發現2名站務員及其中一人的友人，再度發生爭執，立即通知鐵路警察局新竹分駐所。經鐵路警察初步調查，雙方爭吵原因與公務無關，3人也都表示不需就醫。

警方調查，兩名女站務員原本是同居情侶，其中一人竟找來李姓女友人，到新竹火車站找對方，3人在火車站內發生口角，其中2人恐嚇對方「限2日內離職，否則將對其不利、並讓她沒收入」，3人後來打成一片，情侶檔中一人手臂遭抓傷，另一人則是脖子、手臂均有傷痕。

其中一人躲進廁所達30分鐘，經站務員通知警方後，在警方陪同下脫困，除決定控告對方傷害，並申請家暴保護令；而對方雖也表示要提告，但因要趕火車，所以先保留法律追訴權，擇日提告。

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