國外YT拍片指雲林「空氣中滿臭味」　張麗善：已經積極在改善

▲國外YouTuber發表影片討論全台最無聊縣市，其中提到雲林縣「空氣中滿臭味」。（圖／翻攝自YouTube／Prozzie）。

記者蔡佩旻／雲林報導

全台20縣市各具特色，一名國外YouTuber於頻道《Prozzie 》發表影片，內容討論全台縣市哪裡最無聊，其中提到雲林縣「空氣中滿臭味」；雲林縣長張麗善今日受訪表示，這是我們農業跟所有產業的特色，關於臭味我們已經積極的在改善。

一名來自加拿大的YouTuber於其經營頻道《Prozzie 》中在6月9日上傳《外國人排行全台縣市 競爭激烈哪裡最無聊誰墊底》趣味影片，除了聊到台東應該是最美的城市之一也提到其他各縣市特色與景點，當提到雲林立即面露難色，直指「如果空氣中充滿水溝味，那我們百分之百肯定抵達了雲林」。

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▲國外YouTuber稱讚台東是全台最美麗的城市之一。（圖／翻攝自YouTube／Prozzie）。

對此，雲林縣長張麗善今日受訪表示，非常歡迎外縣市還有所有國外的朋友來到我們雲林縣，雲林縣其實是要深度旅遊的城市，走到我們山區有華山、草嶺、石壁、樟湖，這裡有療癒基地與高質量芬多精負離子。海線可以透過濕地看夕陽還有我們的三條崙海水浴場成為國際風箏衝浪的基地，是有很多好玩的地方，我們希望大家來深度旅遊。

張麗善說，雲林縣是一個養豬大縣，會有一股很特殊的味道，我想這是我們農業跟所有產業的特色， 這個部分我們已經積極的在改善。

▲雲林縣長張麗善對此回應，特殊的味道是農業跟所有產業的特色， 臭味的部分已經積極的在改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）。