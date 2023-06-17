健行科大「新住民能源教育輔導研習」　期桃園節電教育無缺口

▲健行科大辦理「新住民能源教育輔導研習課程」。（圖／趙佩玉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

健行科技大學配合政府節能減碳施政方針，辦理「新住民能源教育輔導研習課程」，吸引來自中國、越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓與馬來西亞等8個國家的35位新住民參加。健行科大教授林仲廉表示，關心少數族群是一座偉大城市進步的象徵，新住民能源教育輔導活動是全國首創，期桃園節電教育無缺口。

林仲廉教授執行桃園市政府經濟發展局「能源消費分析」計畫多年，今年在計畫中加入新住民人才培力部分，16日假健行科技大學舉辦「新住民能源教育輔導研習」。學員們表示，報名參加「新住民能源教育輔導研習」的目標在透過「在地深化融合」、「人才培育傳承」、「能源知識多元」，未來將推出一系列節能教育與宣導積極性做法。研習課程並融入108課綱，延伸多元教育政策，將能源教育融入新住民族群，在新住民家庭進行長期扎根工作，未來目標將擴及移工，期望提升與深化新住民對能源開發和應用之重視。

林教授進一步表示，健行科大社會責任推動辦公室柯幼寧主任與通識教育中心趙佩玉助理教授，多年深耕新住民的幸福增能計畫，已成為健行科大大學社會責任重要的一環，此次結合新住民幸福增能與城市節電任務，除是桃園節電計畫增加亮點，也是大學社會責任最佳實驗場域。

培訓課程課程設計參考能源教育能力指標訂定，包括能源概念、能源使用、能源發展、能源意識、能源議題、全球公民責任、自我實現與行動參與等等。授課講師邀請到多年致力於推動桃園市永續校園與環境教育，並積極參與新住民語文輔導團的楊宇峰校長與黃木姻校長兩位教育先進擔任講座。課程中並安排參觀台電大潭發電廠及桃園沿海風力發電廠，藉由電廠的實際參訪，定可加深新住民朋友對陶原是這片土地的關懷與認同，達到環境關懷、永續發展的目標。