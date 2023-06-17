正在使用吹風機！小孩突砸氫氣球「瞬間炸出火球」...驚悚畫面曝

▲媽媽坐在客廳使用吹風機時，一旁的孩子突持氫氣球砸來，隨即噴出一陣火球。（圖／翻攝自微博／新快報、頭條新聞、1024專員）

圖文／CTWANT

大陸廣東省揭陽市一名媽媽，日前在客廳使用吹機，被一旁年幼的孩子持氫氣球砸到面前，結果氣球破開的瞬間，一陣火光四起，燒向將毫無防備的媽媽。從監視器畫面可見，該名媽媽事發當下迅速逃離現場，不顧跌坐在地的孩子，被網友一頓痛批「再痛也要先看看孩子」。對此，她事後澄清，自己全身大面積燒傷，丈夫當時已立刻去抱孩子，幸虧只受到了驚嚇。

綜合陸媒報導，事件發生在本（6）月2日，從監視器影像顯示，該名媽媽當天晚間10時34分，坐在客廳的桌子附近使用吹風機，此時一旁的孩子正把玩手中的氫氣球，孰料下秒就將氣球砸到媽媽面前。畫面可見氣球破開的瞬間，隨即噴出一陣大火，弄得媽媽迅速起身逃離，孩子則踉蹌倒地，被衝到客廳的丈夫一把抱起，所幸只受到驚嚇，但媽媽的大腿、小腿、右手等都被燒傷。

▲事發當下媽媽迅速逃離現場，遭到網友痛批。（圖／翻攝自微博／1024專員）

起初，隨著該段監視器影像曝光，該名媽媽率先逃跑的舉止，被網友紛紛痛批「第一反應是跑，估計第一時間妳也不知道孩子」、「再痛也要先看看孩子」、「這麼看確實自私了，多少有點不稱職」、「出問題就知道跑？沒想過小孩？所以小孩到底怎麼樣了」。

對此，這名媽媽事後解釋，當時孩子的爸爸聽到爆炸聲就已從廁所跑出來了，自己才沒第一時間去抱孩子，「我大面積燒傷，小孩只是受了一點驚嚇。」

▲媽媽解釋，孩子的爸爸聽到爆炸聲就已從廁所跑出來，一把將孩子抱起，幸虧只受到驚嚇，沒有大礙。（圖／翻攝自微博／1024專員）

▲媽媽也貼出自己被炸傷的照片。（圖／翻攝自微博）

此外，該名媽媽也發出全身多處被燒傷的照片，只見左側大腿從內側到腳底、右小腿和腳踝、左手掌等部位都被裹著紗布，而她的右手和右腿也有不同程度的傷勢。網友見狀指出「首先，她的身份是個個體、是個人，其次才是媽媽」、「能不能少點對媽媽的道德綁架」、「這個時候不給孩子一巴掌已經不錯了」、「扔氣球過來的是小孩，被燒傷的是媽媽，被罵的也是媽媽」、「責怪母親的人，肯定都沒有個體獨立思想，站在製高點，說話也不用負責任」。

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