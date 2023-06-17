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中國多地高溫破紀錄　官方模擬演習應對停缺電

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

文／中央社台北17日電

中國大陸多地接連出現高溫，連帶使用電量大增，為電力供應帶來壓力。繼日前多個城市發布「節電倡議書」後，中國國家能源局在多地實施「應急演習」，模擬應對停電與電力管制情形。

據路透社，從今年3月以來，中國從南到北均經歷了有別於往年正常情形的高溫。氣象專家預測，今年中國全國各地遭遇的極端天氣情形，可能會超過去年持續了兩個多月的高溫天氣。

報導引述官方數據指出，河北省石家莊於15日出現攝氏（下同）40度的高溫，張家口和承德也打破了當地6月的高溫記錄；16日上午，中國中央氣象局發布了一系列高溫警報，其中針對北京的預測顯示，37至39度的高溫將持續到24日；天津氣象台則將當地預警級別上調至紅色，預計氣溫將達到40度。

▲▼新疆哈密太陽能電廠,太陽能板,光伏。（圖／CFP）

繼日前包含上海在內的中國南方多個城市、地區出現了高溫後，中國北方的多個城市也在過去一週接連打破了當地6月的高溫紀錄。氣溫飆升使用電量大增，連帶電力供應面臨壓力，因此官方不得不舉行應急演習。

中國國家能源局於15日在國家電網華東電網進行了電力應急演習，模擬停電與電壓突波情形，並演練對應的預警和電力管理機制。

報導提到，華東電網主要是向上海和杭州等經濟重點城市供電。據估算，今年夏季的發電尖峰值將超過397吉瓦（GW，一單位GW為10億瓦）。

除了演習，近期中國南方多個面臨電力缺口擴大的工業及煉油城市，陸續發布倡議書，呼籲民眾節電，同時要求國有企業「以身作則」，室內空調不得低於26度。

另一方面，由於水電大省雲南的乾旱問題未解，連帶影響水力發電的效能。仰賴雲南輸送水電的廣東正面臨缺電的壓力。

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