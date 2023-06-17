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大陸 大陸焦點 特派現場

貨車超載25倍翻車…「40噸滾燙瀝青」灑下　母子路過慘活活燙死

▲▼福州一母子被灑落瀝青燙傷身亡。（圖／翻攝自華商報）

▲車禍畫面。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

超載貨車失控側翻，拉運的40噸滾燙瀝青翻覆，將一對騎車路過的母子覆蓋……。6月15日，事發15天，痛失妻兒的福州蔣姓男子痛訴，「這和貨車超載有直接的關係，沒有嚴重的超載就不會剎車側翻，不側翻的話就不會瀝青壓住他倆……。」

悲劇發生在5月31日下午，在福建福州長樂區霞洲村厚美井路口，一輛滿載瀝青混凝土的貨車側翻，滿車滾燙的瀝青混凝土將蔣男35歲的妻子和7歲兒子埋壓，兩人被送醫後不幸身亡。

據《華商報大風新聞》報導，蔣男表示，妻兒湊巧就趕上了，不幸被貨車拉運的瀝青覆蓋，「她那天帶我兒子回娘家，正好路過那裡，她娘家就在霞洲村，那裡離她娘家幾百公尺就到了。」

蔣男證實，「母子倆被送到醫院搶救後相繼走的。5月31號那晚7點多，交警打我電話，我趕到醫院急診室，我在醫院整個人都是懵的，孩子先走的，他媽是送到福州一家醫院搶救，第二天也走了，屍檢認定母子倆是被嚴重燒傷。」

醫院診斷和居民死亡醫學證明書顯示，蔣男的妻子全身創面呈焦痂樣，燒傷面積90%，分佈於面、頸、軀幹等，雙手雙足均可見燒焦屈曲。患者是大面積特重度燒傷，病情危重，到6月1日上午8點宣布臨床死亡。急診病歷顯示，孩子多處燙傷，至少有一處三度燙傷，鎖骨骨折，送到醫院時已下了病危通知，經搶救無效死亡。

據《極目新聞》報導，讓蔣男憤怒的是，這輛肇事貨車原本只准裝約1500千克貨物，但發生事故時超載了25倍多。

鄒姓女死者的四妹看過事發地點路邊的監視器畫面，她透露，路邊有一個小賣部，很多人見母子被埋，趕緊去找工具將兩人挖出來，隨後消防員、急救人員、交警陸續趕到了現場。

現場還有人拍下了兩人獲救後的樣子，但鄒女的四妹沒忍心看。影片顯示，鄒女和兒子被救出躺在路邊，兩人雖然還有呼吸，但燙傷十分明顯。

▲▼福州一母子被灑落瀝青燙傷身亡。（圖／翻攝自華商報）

▲母子被救出的畫面。（圖／翻攝自華商報）

鄒女的四妹表示，事後得知附近有一個瀝青混凝土廠，貨車裝了瀝青混凝土準備送往一處工地，事故發生地點距離工廠只有10幾分鐘車程。

蔣男提供的交通事故認定書顯示，5月31日下午6時34分，鄭男駕駛輕型自卸貨車裝載瀝青混凝土材料，沿福州市長樂區航城街道航籌線由西往東行經霞洲村厚美井路口，遇柯男駕駛的小車由東往西行駛到該路口後在路口處緩慢掉頭。鄭男未提前採取有效措施，臨近時往左避讓過程中車輛失控，左側翻在路口處霞洲村村道路面上，貨車左側車身及傾倒的瀝青混凝土材料砸壓了霞洲村道路旁停放的小型普通客車，瀝青混凝土材料傾倒過程中還砸壓了對向車道相向行駛的鄒女駕駛的電動車，造成駕駛員鄒女、乘客蔣男受傷。

交通事故認定書還寫道，經福州市長樂區超限超載檢測站檢測，肇事貨車在事故發生時，車貨總重量約42850千克，該車核定總品質為4290千克，整備品質為2600千克，核定載品質為1495千克，超載率為2579.26%。另外，交警還查明，該貨車在事發路段上行駛的過程中，有超速的情況。

交警最後判定，貨車司機鄭男負事故主要責任，小車司機柯男負事故次要責任。鄒女母子兩人無責。

據家屬介紹，目前肇事貨車司機已經被抓，該貨車行車證上標注的「所有人」是仙遊縣一家運輸有限公司。

「這一天發生的事註定要永遠改變我的後半生，讓我痛苦不堪，無法面對和接受這個冷酷的現實」、「心裡缺了好大一塊，想用別的東西填充，發現沒用，就像黑洞一樣，填進去就消失了」……，事故發生後，蔣男時常在網上發這樣的文字，表達自己的痛苦和對妻兒的思念。

蔣男介紹，6月1日是兒童節，當時他還和兒子約好了，帶兒子去溯溪，沒想到一個好端端的三口之家，就被一輛超載的貨車給毀了。

鄒女的四妹表示，姊夫是網約車司機，姊姊則在一家廣告公司工作，夫妻兩人都很疼兒子。姊夫時常帶兒子去外地旅遊，姊姊工作之餘則在家負責兒子的學習和生活。此外，家裡老人把這個小外孫當孫子看，十分疼愛。孩子外公因為上了年紀身體不好，自從事故發生後，老人老毛病又犯了，還時常自言自語說些胡話。孩子的爺爺、奶奶每天在家裡也是痛哭。

鄒女母子兩人家屬表示，他們希望肇事貨車司機得到法律的嚴懲。

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