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社會 社會焦點 保障人權

20秒被撞兩次！自小客紅燈左轉騎士倒地　才要爬起機車又被撞飛

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲霧峰區中正路、吉峰路口日前發生車禍。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

這也太衰！台中市1名賴姓男子，日前騎機車行經霧峰區中正路與吉峰路口，與對向一輛左轉彎的黑色轎車發生碰撞，當場人車摔倒在地，正當他正要起身查看車損時，對向一輛休旅車未注意路口發生事故，又把已倒下的機車往前推撞10公尺，賴男和機車20秒內兩度被撞，所幸賴男僅多處擦挫傷，無生命危險，詳細肇責有待進一步調查。

監視器畫面顯示，當時路口綠燈通行，騎士被突然左彎的轎車撞上，人車雙雙倒地，就在騎士打算起身查看車損時，另一輛休旅車左轉時，未注意路口發生事故，又撞上賴的機車，把機車往前撞推了將近10公尺，所幸賴未被撞上，但20秒內二度被撞，讓他傻眼。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▼騎士先與轎車發生碰撞，20秒後機車又被另一輛休旅車撞擊。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方調查，賴姓男子（22歲）9日上午11時40分騎乘機車，由霧峰區中正路往草湖橋方向直行，與對向車道由黃姓男子（54）歲駕駛的左彎轎車發生碰撞，隨後賴男車輛，再遭到由陳姓女子（51歲）駕駛的休旅車撞擊。

警方指出，對3方駕駛進行酒測，均無飲酒情形，車禍造成賴男全身多處擦挫傷、機車受損，黃男車輛右側車身碰損，黃女車輛車頭受損；對於黃女為何無視車禍，撞上前方已倒地的機車，警方說，黃女筆錄時未提及當時她在車內的狀況，相關肇責及詳細經過，將會進一步釐清。

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