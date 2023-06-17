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快訊／國1南向新竹系統大貨車衝邊坡　駕駛恍神釀禍...後方回堵5公里

▲國一南向新竹系統大貨車衝出邊坡　駕駛恍神釀禍！回堵5公里。（圖／翻攝1968app）

▲國一南向98K、新竹系統交流道發生大貨車衝撞邊坡事故。（圖／翻攝1968app，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國道一號南向新竹系統今(17)日上午發生一起嚴重車禍事故，一名大貨車駕駛疑似精神不濟發生碰撞，衝撞交流道出入口邊坡，造成車流回堵5公里。

國道警方表示，今日上午8時許獲報，國道98K發生大貨車事故，初步了解無酒駕情事。

駕駛表示，自己因為恍神發生碰撞，所幸僅標誌牌面及車輛受到輕微損壞，駕駛意識清楚、無明顯外傷，目前已送往新竹馬偕醫院檢查。

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