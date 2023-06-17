快訊／國1南向新竹系統大貨車衝邊坡　駕駛恍神釀禍...後方回堵5公里

▲國一南向98K、新竹系統交流道發生大貨車衝撞邊坡事故。（圖／翻攝1968app，下同）
記者陳凱力／新竹報導
國道一號南向新竹系統今(17)日上午發生一起嚴重車禍事故，一名大貨車駕駛疑似精神不濟發生碰撞，衝撞交流道出入口邊坡，造成車流回堵5公里。
國道警方表示，今日上午8時許獲報，國道98K發生大貨車事故，初步了解無酒駕情事。
駕駛表示，自己因為恍神發生碰撞，所幸僅標誌牌面及車輛受到輕微損壞，駕駛意識清楚、無明顯外傷，目前已送往新竹馬偕醫院檢查。
▲國一南向98K、新竹系統交流道發生大貨車衝撞邊坡事故。（圖／翻攝1968app，下同）
記者陳凱力／新竹報導
國道一號南向新竹系統今(17)日上午發生一起嚴重車禍事故，一名大貨車駕駛疑似精神不濟發生碰撞，衝撞交流道出入口邊坡，造成車流回堵5公里。
國道警方表示，今日上午8時許獲報，國道98K發生大貨車事故，初步了解無酒駕情事。
駕駛表示，自己因為恍神發生碰撞，所幸僅標誌牌面及車輛受到輕微損壞，駕駛意識清楚、無明顯外傷，目前已送往新竹馬偕醫院檢查。
►短裙、絲襪、細高跟衝女廁！波浪捲髮男精裝上陣...偷拍被抓包
►「竹北天坑挖呀挖」驚見1米深新坑！ 居民崩潰：越來越靠近社區
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響