網路出現「罷免侯友宜」聲浪　鄭運鵬：祝他度過這幾天難關

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日民調低迷，選情又被幼兒園餵藥案重創，藍營傳出「換侯」聲音，臉書更出現「罷免侯友宜」社團。對此，民進黨立委鄭運鵬16日表示，罷免與否要看新北市民意，但看他一些政治動作，好像不是很在意新北市民怎麼想，「雖然我們是競爭政黨，但還是祝他度過這幾天的難關。」

近期網路開始有基層社團連署「罷免侯友宜」社團主旨明載，「侯友宜將參選2024總統，意味著我們新北市民將要被落跑市長放生！把我們115萬人的託付放哪裡去了？這裡要表達對於侯友宜背信棄義的憤怒，一起推動罷免侯友宜！」相關社團已超過9千名成員。

對此，鄭運鵬表示，罷免與否要看新北市民意，但看他一些政治動作，好像不是很在意新北市民怎麼想，侯友宜比較擔心在被提名後，如何扭轉老三局面。

鄭運鵬指出，侯友宜兩個身分僵持在那邊，但看起來朱立倫主席很信任他，從最強候選人變成最後，朱立倫還是相信他可以處理好兩個身分，「雖然我們是競爭政黨，但還是祝他度過這幾天的難關。」

民進黨立委鍾佳濱則表示，在地方上有聽到藍營政壇人士傳，7月全代會未必是侯友宜，還言之鑿鑿，稱會由新的主席提新的總統候選人，提錯人主席要負責，「意思是說要換侯也要換朱，地方說七月還有變化，如果覺得侯撐不住要換人，一定要由新的主席提新的人選。」