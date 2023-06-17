　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網路出現「罷免侯友宜」聲浪　鄭運鵬：祝他度過這幾天難關

▲▼ 侯友宜出席戰警挺侯影片發布會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日民調低迷，選情又被幼兒園餵藥案重創，藍營傳出「換侯」聲音，臉書更出現「罷免侯友宜」社團。對此，民進黨立委鄭運鵬16日表示，罷免與否要看新北市民意，但看他一些政治動作，好像不是很在意新北市民怎麼想，「雖然我們是競爭政黨，但還是祝他度過這幾天的難關。」

近期網路開始有基層社團連署「罷免侯友宜」社團主旨明載，「侯友宜將參選2024總統，意味著我們新北市民將要被落跑市長放生！把我們115萬人的託付放哪裡去了？這裡要表達對於侯友宜背信棄義的憤怒，一起推動罷免侯友宜！」相關社團已超過9千名成員。

對此，鄭運鵬表示，罷免與否要看新北市民意，但看他一些政治動作，好像不是很在意新北市民怎麼想，侯友宜比較擔心在被提名後，如何扭轉老三局面。

鄭運鵬指出，侯友宜兩個身分僵持在那邊，但看起來朱立倫主席很信任他，從最強候選人變成最後，朱立倫還是相信他可以處理好兩個身分，「雖然我們是競爭政黨，但還是祝他度過這幾天的難關。」

民進黨立委鍾佳濱則表示，在地方上有聽到藍營政壇人士傳，7月全代會未必是侯友宜，還言之鑿鑿，稱會由新的主席提新的總統候選人，提錯人主席要負責，「意思是說要換侯也要換朱，地方說七月還有變化，如果覺得侯撐不住要換人，一定要由新的主席提新的人選。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／黃健瑋爆趁機性交！正宮證實情史豐富　姊弟戀離奇墜樓
「全台最爛路」又塌陷了！　恐怖畫面曝光
桃園男陳屍籃球場　「頭部有彈孔」
快訊／幼童「臀部生殖器潰爛」　公托惡劣畫面曝
快訊／黃健瑋遭爆「趁機性交」　老婆發聲了
快訊／「離婚仍同居」雙雙慘死！　墜樓前爭執原因曝
快訊／台鐵票價擬「最高漲27%」！　台北高雄近千元
快訊／終於解渴！　「2水庫」大進補到100%
為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

全台採檢急轉彎！國民黨團控邀衛福部官員說明　遭「無理由」拒絕

網路出現「罷免侯友宜」聲浪　鄭運鵬：祝他度過這幾天難關

遭苗博雅點「與羅智強組小黨」　徐巧芯：被綠營收到「寶貝球內」

快訊／汐止幼兒園今早9點開始採檢！　新北市府：已有81名家長同意

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

央行踢房市一腳「第二戶限貸7成」　時力：打臉「房價收斂」平行宇宙

組「大安立委輪替大聯盟」等羅智強　苗博雅：國民黨不懂欣賞他

台灣民意基金會：過半新北市民不滿侯友宜處理餵藥案　僅29％認同

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　費鴻泰狠批：太超過、不恰當

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

全台採檢急轉彎！國民黨團控邀衛福部官員說明　遭「無理由」拒絕

網路出現「罷免侯友宜」聲浪　鄭運鵬：祝他度過這幾天難關

遭苗博雅點「與羅智強組小黨」　徐巧芯：被綠營收到「寶貝球內」

快訊／汐止幼兒園今早9點開始採檢！　新北市府：已有81名家長同意

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

央行踢房市一腳「第二戶限貸7成」　時力：打臉「房價收斂」平行宇宙

組「大安立委輪替大聯盟」等羅智強　苗博雅：國民黨不懂欣賞他

台灣民意基金會：過半新北市民不滿侯友宜處理餵藥案　僅29％認同

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　費鴻泰狠批：太超過、不恰當

少子化衝擊！台家盟擔憂：國小廢校大海嘯將來襲

屏東美女議員許馨勻自爆　出席大型造勢活動...遭噁男「下體緊貼」

郭碧婷挺過婚變！　公公向華強宣布「以後珠寶都給碧婷」向佐被跳過

5年內新商辦交易量破200億　大直、士林成「新頂辦」聚落

占卜／我要小心變成哪種「能量吸血鬼」？

他花3千多萬買中和名宅 　3年後淪法拍還「增值百萬」

高雄鹽埕必吃美食！70元豪邁大雞排　古早味酥皮一咬鮮嫩多汁

修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

佈告欄見「1公告」小心！專家教戰揪雷社區　收支打平也危險

崔智友面子大！開餐廳「員工全帥哥」　主廚竟是韓流初代男神

政治熱門新聞

沈富雄：這3人出手侯友宜轉危為安

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

郭台銘還抱總統夢？與張榮味見面動作頻頻

陳柏惟退黨內幕曝　被爆侵犯基進黨底線

霸凌案屬實　聯合報：陳右豪正式離職

快訊／羅智強為倡議「政黨輪替大聯盟」道歉　「暫時不接受訪問」

前衛生署長質疑餵藥案炒過頭：沒人高於安全量

賴坤成遭爆歧視孕婦員工　怒PO千字文

台電拚增氣減煤　通霄電廠二期計畫2030年併聯發電

民調／引起公憤！57％民眾不滿侯友宜處理餵藥案　藍支持者也不挺

女校長撕入國登記表　官員曝下場

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

連戰、連勝文力挺侯友宜！　喊話「再不團結就會讓Lie僥倖當選」

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　費鴻泰狠批：太超過、不恰當

更多熱門

相關新聞

國台辦主任宋濤主持海峽論壇：希望兩岸一道維護台海和平

國台辦主任宋濤主持海峽論壇：希望兩岸一道維護台海和平

第十五屆「海峽論壇」16日起在廈門登場，主辦方表示，這是中國大陸放開新冠疫情防控後舉辦的最大規模兩岸民間交流盛會。據悉，在往屆海峽論壇，大多是以國台辦副主任擔任主持人，而大陸國台辦主任宋濤在17日的論壇大會上擔任主持人，也顯現官方的重視程度。

遭苗博雅點「與羅智強組小黨」　徐巧芯：被綠營收到「寶貝球內」

遭苗博雅點「與羅智強組小黨」　徐巧芯：被綠營收到「寶貝球內」

海峽論壇大會開幕　王滬寧致詞

海峽論壇大會開幕　王滬寧致詞

組「大安立委輪替大聯盟」等羅智強　苗博雅：國民黨不懂欣賞他

組「大安立委輪替大聯盟」等羅智強　苗博雅：國民黨不懂欣賞他

台灣民意基金會：過半新北市民不滿侯友宜處理餵藥案　僅29％認同

台灣民意基金會：過半新北市民不滿侯友宜處理餵藥案　僅29％認同

關鍵字：

侯友宜2024總統大選新北市罷免鍾佳濱鄭運鵬國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

劉亮佐演到一半突接「炸彈通知」緊急撤離

邰智源背鍋12年回應了！網：時間還你一個清白

三重不倫！廣末涼子偷吃案驚爆「老公也外遇」

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面