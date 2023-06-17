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遭苗博雅點「與羅智強組小黨」　徐巧芯：被綠營收到「寶貝球內」

▲徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委參選人羅智強為提出「政黨輪替大聯盟」道歉，社民黨立委參選人苗博雅17日發文狠酸，藍營不懂欣賞羅智強的好，或許他可以考慮跟北市議員徐巧芯一起組成小黨，不用靠國民黨也一定成功。徐巧芯則反擊，有決心的人一次參加一個政黨，就是苗博雅與立委范雲兩人以社民黨的名義，紛紛被民進黨收到「寶貝球」裡面後，綠社盟才正式爛掉的。

徐巧芯表示，有決心的人參加一個黨就是一個黨，不會像某些人為了要選舉被人家禮讓，或是變成別人的不分區。「結盟」說得很好聽，但事實上，當初社民黨與綠黨共組「綠社盟」的時候，還有能力提區域立委拿20萬票、不分區拿30萬票，就是苗博雅跟范雲兩個人以社民黨的名義，紛紛被民進黨收到「寶貝球」裡面後才正式爛掉的。

徐巧芯批評，苗博雅昨日還大言不慚地說「說服同事（民進黨）」幫小黨修法，這句話真是天真到讓她以為苗博雅是幼兒。她說，如果民進黨願意，現在就是多數，為什麼不幫忙？何況社民黨以前的老戰友范雲早就投誠民進黨了，她有幫忙小黨修法嗎？也沒有，所以這句話要不是苗博雅在騙人，就是苗博雅又被民進黨騙了。

徐巧芯透露，她在唸書的時候也被騙過，以為綠社盟是一個很有理想的政黨，結果到頭來只是民進黨的「神奇寶貝」。她認為，苗博雅與其提「大安區政黨輪替大聯盟」，不如提出具體的「廢除死刑大聯盟」，看有哪個立委或候選人願意一起加入，「我是第一個跳出來反對！」

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