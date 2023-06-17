哈根達斯免費吃、李多慧一對一合照　電商618搶貨攻略加碼優惠一次看

▲明天是618活動正式日，各大電商有不少加碼好康，網購族可把握優惠搶購。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

年中購物大檔618活動正式日就在明天，各大電商從暖慶開始狂推多項優惠，是網購族上半年省錢採購、補貨的好時機，而想賺到更多好康回饋的話，集中在6/18這天買最划算，除了有破盤商品可以搶，還有送高額購物金、滿額免運，麥當勞、迷客夏、哈根達斯任選免費吃，以及指定店家抽李多慧一對一合照等不少加碼釋出，以下就整理各平台的618搶貨攻略作為參考。

東森購物網618購物節主打「組隊拼圖拿獎金」、「折價券一鍵全領」等多項任務，其中最高送3%樂透金並有機會獲得萬元獎金，也與23家銀行及行動支付合作，最高享5,000刷卡金回饋，另陸續推出加碼活動，6/17～6/19東森幣限時限量快閃狂折，最高折抵90%；6/18～6/20全站再加碼回饋8%，消費享3%樂透金及5%東森幣回饋無上限；618當天還有「整點抽智能風扇」，消費滿618元即可參加，消費者想多拿滿好康回饋要把握時間。

為了延續購物節熱潮，東森購物網將於6/21～7/2再推出活動延長賽，單筆消費滿618元，就有機會參與「訂單抽獎小遊戲」，最高送168枚東森幣，同時享「折價券一鍵全領」優惠，最多省下231元。

▲▼迎接618購物節，東森購物網推出一系列豐富活動，6/17～6/19祭出東森幣瘋狂百萬折抵，最高折抵90%。（圖／東森購物提供）

momo購物網「618年中大促」正檔於6/18至6/21登場，除主打商品破盤下殺2折起、不限金額下單抽61.8萬，雅詩蘭黛小棕瓶、SK-II青春露、Google話題新機Pixel 7a、dyson V12+吸塵器及石頭科技掃地機器人等專櫃美妝及高單3C家電有回饋價，6/18再加碼一日限定「組隊賺mo幣」、「萬份涼夏美食滿額送」兩大活動，尤其是當天累積消費滿額並登記，可搶限量麥當勞蜂蜜紅茶、迷客夏伯爵紅茶拿鐵、哈根達斯冰淇淋任選免費吃。

PChome 24h購物精選家電、時尚、美妝、電子票券等品類，即日起至6/19下殺1折起，趁現在安裝節能冷氣現省萬元，還有超值日用保健優惠，例如滿意寶寶極上呵護紙尿褲特價一片只要7.7元、舒潔清新綠茶拉拉抽取衛生紙單包只需10.93元，另集結全台多家飯店、餐廳推25折起超值票券，全站指定消費滿額最高折6,180元，滿額可登記抽萬元旅遊購物金及峇里島渡假村四天三夜雙人遊等回饋活動。6/17、6/18這兩天每晚限時兩小時LINE購物加碼最高6%回饋。

蝦皮購物除了推全站六張199元起免運、蝦幣68%回饋、商城85折及刷指定信用卡最高回饋25%，網購族可瞄準6/17、6/18兩天指定時段領取優惠券，結帳再省一筆，不過數量有限，先用先贏；6/18活動當天，百大品牌再推限時最低優惠及滿額豪禮贈，買理膚寶水B5+全面修復霜就送清潔防曬4件組，iRobot Roomba 692 WIFI掃地機器人破盤價5,618元；技嘉G5 ME電競筆電現省破4千，再送美光8GB記憶體；MSI微星狂龍原廠認證電腦，用26,900元即可入手。

Yahoo奇摩購物618年中慶推出5大優惠，包括單日滿5千送10%購物金，加上聯名卡筆筆6%雙重回饋無上限、天天限時夯品1元加購、晚間9點到凌晨零點滿萬送千元購物金、消費抽KKday日韓泰百萬旅遊大獎。Yahoo奇摩超級商城則有618元折價券現領現用、跨店滿減最高折1800、全家便利商店滿99免運、下單抽618超贈點；Yahoo奇摩拍賣祭出商品限時下殺88元起，整點限量搶超值商品2.5折起，6/18更有消費滿99元享7-ELEVEN免運活動。

樂天市場618年中慶集結超過千款熱銷商品，每日限時限量激安特賣最低3折起，並聯手Panasonic松下國際牌、Dyson戴森、神腦生活等各大品牌，與日本樂天官方嚴選、樂天Kobo電子書、樂天閱讀器等推出千萬優惠券、購物享10%回饋、滿額免運等優惠，不限金額下單並登記就抽大阪環球影城之旅之外，於指定店家不限金額下單，亦可同步登記抽李多慧近距離見面會、與李多慧一對一合照、樂天桃猿熱區及樂天桃猿團猿席BOX SEAT門票等大獎。

▲樂天市場618年中慶，指定店家不限金額下單，抽李多慧一對一合照。（圖／樂天市場提供）

博客來主打參展商品1折起、曬書市集最低69元起，並祭出搶貨攻略，每日12:00開搶限量168元折價券現領現用，6/17、6/18兩天全站結帳滿1200元再88折，其中主推「618」專區，眾多商品如JC咖啡職人浸泡咖啡綜合禮盒、花月嵐大蒜拳骨拉麵禮盒兩組任兩件，只要618元。美妝婦幼日用品也推多入組囤貨好物，日本ARIEL新升級超濃縮深層抗菌除臭洗衣精630gx12包，折後價799元；免運直出的舒潔棉柔舒適抽取衛生紙100抽12包x6串，折後價999元，平均一包不到14元。