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618購物節！東森購物網買氣成長2.5倍　3天限定加碼回饋8%

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲迎接618購物節，東森購物網推出一系列豐富活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

隨著疫情解封，消費者購買力開始恢復，僅次於雙11、雙12的618購物節是年中重要大促，今年各大電商紛紛使出渾身解數，東森購物網表示，今年618購物節檔期自5月底展開後，買氣較去年成長2.5倍，其中以日用品和保健品的銷售額成長最多。

東森購物網自6/12起推出「組隊拼圖拿獎金」、「折價券一鍵全領」多項任務拿豪禮，6/17～6/19東森幣瘋狂百萬折抵，最高折抵90%，限時限量快閃優惠；6/18～6/20全站再加碼回饋8%，消費享3%樂透金及5%東森幣回饋無上限，618當天還可參加整點抽豪禮，消費滿618元可參加抽「智能風扇」，買越多中獎機會越大。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲6/17～6/19祭出東森幣瘋狂百萬折抵，最高折抵90%，限時限量快閃優惠。

東森購物網618購物節正檔活動開跑，祭出多項豪禮任務，6/12～6/21活動期間挑戰「組隊拼圖拿獎金」，最高回饋3%樂透金並有機會獲得萬元獎金；還有「折價券一鍵全領－最高省325」，分別有50、100、175不同面額折價券，限量3000張。618當天特別加碼「整點抽智能風扇」，只要消費滿618元，就有機會參加抽獎，買越多中獎機會越大。

為了延續購物節熱潮，6/21～7/2再推出活動延長賽，只要單筆消費滿618元，就有機會參與「訂單抽獎小遊戲」，最高可獲得168枚東森幣，同時享「折價券一鍵全領」優惠，最高省下231元。此外，也與23家銀行及行動支付合作，最高享5,000刷卡金回饋，6/15～6/21使用全盈+PAY則有最高208%回饋，新戶加碼再送200枚東森樂透金；新上線的全支付，滿額享10%折扣。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲東森購物網與23家銀行及行動支付合作，提供最高回饋5,000元的優惠。

此次618購物節，東森購物網統計熱銷商品TOP4，包括綜藝天王吳宗憲代言的日安玩美紅藜麥穀物粉、泰山Cheers EX 強氣泡水、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、東森農場產地直送屏東枋山鄉愛文芒果，顯示出消費者對於健康、方便和優質產品的需求。

東森購物網特別推薦幾款必搶商品，優惠下殺2.7折起，包括&MORE愛迪莫健康鈦鍺手環 KADORI-FIVE PLUS，特價618元；京美長效支撐X型舒緩護膝2雙+X銀纖維極塑護腰2件+能量健康按摩襪 寬口襪6雙，特價6,180元；馬玉山東森嚴32綜合穀類5罐，特價968元；「HERMES 愛馬仕」Rouge Hermes Rose Allevre潤色護唇膏－清晨玫瑰，回購率超高，特價1,368元。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲高回購率的愛馬仕Rouge Hermes Rose Allevre潤色護唇膏，原價2,250元，特價1,368元。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲&MORE愛迪莫健康鈦鍺手環 KADORI-FIVE PLUS，原價2,260元，特價618元。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲京美長效支撐X型舒緩護膝2雙（如圖）+X銀纖維極塑護腰2件+能量健康按摩襪寬口襪6雙，原價20,080元，特價6,180元。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲馬玉山東森嚴32綜合穀類5罐，原價2,069元，特價968元。

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618年中慶東森購物電商網購好康回饋

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